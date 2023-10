‘Mestkar uitgereden over CAF-team’: ambtenaar wil geld en eerherstel na toeslagenaffaire

Een belastingambtenaar van het CAF-team, dat aan de basis stond van de toeslagenaffaire, sleept zijn werkgever voor de rechter. De Eindhovenaar voelt zich in zijn eer en goede naam aangetast en wil schadevergoeding.

Het Combiteam Aanpak Facilitators (CAF) kreeg bij zijn opdracht in 2013 de taak mee ‘zo creatief mogelijk’ naar fraudeurs te sporen. Ze mochten daarbij methodes gebruiken waarvan ‘de juridische kaders nog niet helemaal zijn uitgekristalliseerd’, zo staat in het tussenrapport dat onderzoekers van KPMG deze zomer publiceerden. ‘Als niet op voorhand duidelijk is dat iets niet mogelijk is binnen de huidige regelgeving, doen we het.’ Het CAF-team werd ingesteld nadat de politiek fraudebeleid tot topprioriteit had benoemd vanwege de zogeheten Bulgarenfraude.

Geen eerherstel

Nadat de toeslagenaffaire aan het licht was gekomen, deden de toenmalige staatssecretarissen Hans Vijlbrief en Alexandra van Huffelen in 2020 aangifte tegen de Belastingdienst wegens ‘knevelarij’ en ‘beroepsmatige discriminatie’. ‘Het CAF-team werd in de aangifte 34 keer genoemd’, citeert het Algemeen Dagblad een Eindhovense belastingambtenaar. Hij heeft zijn werkgever voor de rechter gesleept. De zaak diende afgelopen donderdag. ‘Ik had veel meer steun verwacht. Ik had verwacht dat mijn baas achter ons was gaan staan. Ik heb mijn werk naar eer en geweten gedaan en aan elk onderzoek meegewerkt. Maar op een verzoek om eerherstel kwam geen reactie. Het is te gek.’

Ziek thuis

De 56-jarige Eindhovenaar zegt psychisch geknakt te zijn door de vele negatieve berichten over de Belastingdienst en het CAF-team in het bijzonder. Bovenal voelt hij zich niet in bescherming genomen door zijn werkgever. Zo bleef Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt vragen stellen over het optreden en bestraffen van individuele ambtenaren en was de reactie van het kabinet steeds slap en ontwijkend. De ambtenaar voelde zich hierdoor onveilig. ‘Het CAF-team was de boosdoener en heeft de mestkar over zich heen gekregen’, tekent het AD op uit de mond van de advocaat van de belastingambtenaar. ‘Mijn cliënt heeft niet alleen een probleem. Ook zijn collega’s zitten lang ziek thuis.’

Niet gericht tegen CAF

De advocaten van de Belastingdienst vinden beschuldigingen aan het adres van bewindspersonen onterecht. Vijlbrief en Van Uffelen zouden vanaf het begin duidelijk gemaakt hebben dat toeslagen niet door het fraudeteam zijn stopgezet. De advocaat van het ministerie van Financiën benadrukte dat de aangifte van Vijlbrief en Van Uffelen niet was gericht tegen individuele ambtenaren, maar tegen de Belastingdienst. Er zou zelfs steun geboden zijn aan CAF-leden. Hoewel de Belastingdienst wil meewerken aan het ontslag van de ambtenaar, maar wil de dienst niet meer betalen dan de standaard transitievergoeding. De rechtbank doet op 7 december uitspraak.

Bron: AD