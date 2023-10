Hulptrajecten voor schuldhulpverlening zijn verkort

Per 1 juli 2023 is het traject rondom de wettelijke schuldsanering (de Wet schuldsanering natuurlijke personen, Wsnp) korter geworden. Dit telt nu nog maar 18 maanden, in plaats van 36 maanden. Datzelfde geldt voor het minnelijk traject (Minnelijke schuldsanering natuurlijke personen, Mnsp). Benieuwd wat dit betekent voor uw klant? Verzuimspecialist Sazas vertelt u hier meer over.

Door de kortere looptijd wordt de drempel voor het aanvragen van een schuldhulpverleningstraject lager. Hierdoor kunnen meer mensen met hoge schulden worden geholpen én zijn zij sneller van hun schulden af. Ook sluiten de Msnp en Wsnp beter op elkaar aan, waardoor deze trajecten elkaar aanvullen in plaats van in de weg zitten. Dat scheelt veel stress bij mensen met (te) hoge schulden. Dit heeft een positieve invloed op hun werk. Mensen kunnen weer zorgeloos aan de slag en vallen minder snel uit.

Hulp bij aflossen schulden

Schuldhulpverlening of -sanering kan een oplossing zijn wanneer een medewerker niet meer weet hoe hij of zij van de schulden kan afkomen. In zo’n traject krijgt iemand met geldproblemen speciale hulp en wordt hij of zij begeleid bij het aflossen van de schulden. Op die manier worden niet alleen financiële problemen opgelost, maar heeft een medewerker ook minder zorgen. Als iemand beter in zijn of haar vel zit, vallen zij ook minder snel uit op het werk en zal er dus ook minder verzuim zijn.

Verschillende trajecten

Er zijn meerdere trajecten om mensen van hun schulden af te helpen.

Mnsp (Minnelijke schuldsanering natuurlijke personen)

Dit is meestal het eerste traject dat wordt doorlopen. Hierbij worden afspraken gemaakt met de partijen die nog geld krijgen van de medewerker. Bijvoorbeeld over de looptijd en de hoogte van de aflossing van de schuld.

Wsnp (Wet schuldsanering natuurlijke personen)

Wanneer een Mnsp-traject niet slaagt, kan de medewerker samen met zijn of haar schuldverlener een aanvraag indienen bij de rechtbank voor de wettelijke schuldsanering. Dit is de makkelijke naam voor de Wsnp. Na een hoorzitting besluit de rechter of iemand wordt toegelaten tot dit traject. Er zijn verschillende voorwaarden om dit traject te mogen volgen. De schulden mogen bijvoorbeeld niet zijn ontstaan door fraude of een misdrijf.

Het verschil tussen een Mnsp- en Wsnp-traject

Een medewerker neemt vrijwillig deel aan het Mnsp-traject, maar ook de schuldeisers doen op vrijwillige basis mee. Voor dit traject moet een medewerker aankloppen bij de gemeente. Deze bemiddelt ook met de schuldeisers of schakelt hiervoor een andere schuldhulpverlener in.

Bij een Wsnp-traject stelt de rechter een plan van aanpak op, dat erop is gericht dat de medewerker tijdens het traject zoveel mogelijk spaart voor zijn of haar schuldeisers. Een bewindvoerder houdt hier toezicht. Schuldeisers moeten verplicht meewerken aan een Wsnp-traject. Als medewerkers zich aan alle afspraken houden en de schulden zijn afgelost, krijgen ze ‘een schone lei’. Dat betekent dat ze niet verplicht zijn om de schulden die aan het einde van het traject zijn overgebleven, te betalen.

Lengte van Mnsp-trajecten

De lengte van al lopende Mnsp-trajecten (gestart vóór 1 juli 2023) kan worden aangepast als alle partijen dit goed vinden. Bij Wsnp-trajecten is dit niet mogelijk.

Om eventueel verzuim door schulden te voorkomen, is het belangrijk dat uw klant dit onderwerp bespreekbaar maakt bij zijn of haar medewerkers. In het whitepaper ‘Medewerkers met schulden’ helpt Sazas uw klant om geldproblemen bij zijn of haar medewerkers te herkennen. Ook staan er tips in om de medewerkers te helpen om geldproblemen te voorkomen en eventueel samen op te lossen. Met kennis en een helpende hand voorkomt u samen met uw klant zoveel mogelijk ziekteverzuim.

