‘Slimme software als oplossing voor het tekort aan fiscalisten’

Als het aan Sdu ligt, kunnen straks ook onervaren fiscalisten moeiteloos een fiscaal of juridisch advies uitschrijven zonder dat zij hiervoor een gerichte studie hebben gevolgd. Het enige dat zij nodig hebben is een slimme software-oplossing. “We zijn ons softwarepakket Addify aan het door ontwikkelen zo dat het straks ook eenvoudig bruikbaar voor niet-fiscalisten wordt. Met de inzet van slimme technieken verhogen we de productiviteit per adviseur aanzienlijk”, stelt Ruben Overwijn van Sdu.

Belastingadvieskantoren staan anno 2023 voor grote uitdagingen. Terwijl ze veelal de stap naar datagedreven werken nog moeten maken, dient de volgende generatie nieuwe technieken zich alweer aan. Waar velen met argusogen de ontwikkelingen rondom artificial intelligence en ChatGPT bekijken, wordt Ruben Overwijn van Sdu er vooral blij van. “Hoewel nu nog niet altijd duidelijk is hoe deze technieken precies in bestaande werkprocessen geïntegreerd kunnen worden, ben ik ervan overtuigd dat deze technieken uiteindelijk eraan bijdragen dat fiscalisten en juristen veel tijd gaan besparen in hun dagelijkse werk”, aldus de product owner van Addify bij Sdu.

Medewerker van de toekomst

Met het datagedreven werken als nieuwe standaard in zicht is het volgens Ruben noodzakelijk dat belastingadviespraktijken gaan nadenken over de skills van ‘de medewerker van de toekomst’. “Datagedreven werken is de toekomst. Die trend is in alle branches zichtbaar. Je hebt straks niet alleen fiscalisten nodig, maar ook mensen die gespecialiseerd zijn in het gebruik van data. Denk aan een fiscalist met veel affiniteit met data of een data scientist. Tegelijkertijd staat de arbeidsmarkt onder druk. Het tekort aan fiscalisten dwingt advieskantoren om op een andere manier te gaan werken. Wil je de kennis toch waarborgen, dan zul je het fiscale advieswerk op een andere manier moeten organiseren. Slimme software kan als oplossing dienen.”

Benchmark 2023

Sdu investeerde zelf jaren geleden al in de datagedreven werkwijze als basis voor haar workflow-oplossingen. “Dat ondernemers nog afwachten om met tax technology te werken, heeft drie oorzaken”, vertelt Linda de Vries, business unit director tax & accounting markets bij Sdu. Ze wijst op een benchmark die in het voorjaar van 2023 door Sdu is uitgevoerd. “Hieruit blijkt dat ondernemers op drie fronten nog hobbels ervaren om tax tech te omarmen. Allereerst het gebrek aan kennis, tijd en personeel. Daarnaast moet de data uit alle systemen uitwisselbaar zijn. Dit is vaak niet het geval door het ontbreken van een unieke identifier per klant. De derde hobbel is dat het ook inspanningen van de eindklant van belastingadviseurs vergt.”

Een mooie kans

Ruben noemt datagedreven werken ‘een mooie kans’ om je onderneming naar het next level te tillen. “De grootste kans ligt in het voorspellen op basis van die data. Want je ziet als belastingadviseur misschien wel de zaken die nu spelen voor een ondernemer of zijn onderneming, maar je moet eigenlijk voor hem een soort tijdlijn kunnen presenteren waarbij je ook kunt zeggen: ik zie dat je over zoveel jaar met pensioen gaat, dan gaan deze en deze zaken spelen en jij kunt nu al dit en dit doen om daar slim op in te spelen. Of je kunt een voorspelling doen waarop de winst van je onderneming uitkomt, omdat je de percentuele stijging van de afgelopen zoveel jaar eenvoudig boven tafel haalt. Proactief adviseren dus.”

Strategie bepalen

Linda vult aan: “Met al die data kun je ook benchmarken om te zien waar je als onderneming staat. Een andere uitdaging zit hem in het bepalen van je strategie op basis van je data. Wie wil je zijn als kantoor en waar wil je naar toe werken? Wat wordt jouw unieke propositie tegenover welke doelgroep? En hoe luidt jouw strategie voor de branche waarop je je wilt richten? En hoe ga je dit alles digitaal organiseren? Hier dienen kantoren serieus over na te gaan denken en daar concreet in worden. Want dan pas kun je ook de juiste stappen zetten als bedrijf om bij je doel uit te komen. Er moet een door de directie gedragen visie liggen om iedereen mee te krijgen. Je kunt niet zomaar zeggen: we gaan op deze afdeling ‘iets met data’ implementeren. Dat gaat niet werken voor een hele organisatie. Ook is het van belang om binnen de organisatie op een aantal strategische plekken goeie verbinders in te zetten, die de implementatie van de nieuwe werkwijzen met veel enthousiasme en doorzettingsvermogen gaan uitrollen.”

Tijd besparen

Sdu ziet veel belastingadvieskantoren met ‘heel veel verschillende systemen werken waarbij het heel veel tijd kost om alle data op te halen’. “Door hun belangrijkste data centraal te tonen in een functionele weergave die zich gebruiksvriendelijk laat besturen, zie je dat ze eigenlijk niet meer hoeven zoeken in andere systemen. Ze besparen dus enorm veel tijd.” Dat is volgens Linda ook de belangrijkste reden geweest om met de workflowsoftware Addify (voorheen Taxvice) te starten. “Mensen moesten voorheen een stuk of zes applicaties openen om überhaupt alle data in beeld te kunnen krijgen om een advies te starten. Dat uitzoekwerk neemt Addify weg.”

Dossiervorming en inhoudelijk advies

Doel van Sdu is om Addify nu zo verder te ontwikkelen dat straks ook een niet-fiscalist dankzij toegepaste, slimme technieken het programma eenvoudig kan gebruiken. “En dan tweeledig. Enerzijds voor de dossiervorming en anderzijds voor de inhoudelijke advisering”, legt Ruben uit. “Je moet het zo zien dat je als belastingadviseur na een klantgesprek vanuit de software al advies krijgt over mogelijke acties waarmee je als fiscaal of juridisch adviseur rekening dient te houden. Op deze manier wordt het voor een junior-fiscalist ook heel makkelijk om aan het werk te gaan in het vakgebied (onboarding) of om het werk van een senior fiscalist over te nemen.”

‘Oplossing voor grote uitdagingen’

Volgens Ruben is dit alles wenselijk omdat in de markt steeds minder belastingadviseurs afstuderen. “Wij dragen met onze workflowsoftware bij aan het oplossen van grote uitdagingen op de arbeidsmarkt. Onze innovatieve software is bovendien zo ingericht dat het gebruik van data is geïntegreerd in jouw werkproces. Je hoeft er geen extra moeite voor te doen om data voor je te laten werken. Fiscale en juridische kennis wordt als het ware op het juiste moment aangereikt door het systeem. Hierdoor kunnen ook onervaren fiscalisten Addify gebruiken. Met slimme technieken in het programma ondersteunen we de gebruiker optimaal.”

Kantoren groot en klein

Voor wie is de slimme technologie van Sdu zinvol om in huis te halen? “Addify werkt voor fiscalisten en belastingkantoren groot en klein. Er zijn verschillende redenen om met Addify aan de slag te willen. Die variëren van het slim gebruiken van je data (intelligence) tot het vastleggen van je volledige “adviestrail” en het kunnen samenwerken en hergebruiken van eerder gegeven adviezen. Niet alle kantoren hebben de budgetten om zelf een heel IT-team op te tuigen en eigen software te ontwikkelen. Zij kopen onze technische ondersteuning vaak in. Midden- en kleinbedrijven kunnen instappen met een lightversie ven Addify met iets minder functies dan de volledige versie”, besluit Ruben.

Linda benadrukt tot slot: “Boven alles is het slim als je éérst de nut en noodzaak ziet van tax technologie. Zodra je ziet dat het je tijd bespaart, zul je je organisatie pas meekrijgen. Werk dus eerst je toekomststrategie uit en ga vervolgens kijken welke software het beste bij je past.”

Wilt u meer weten over Addify? Of wilt u een demonstratie van de mogelijkheden voor uw organisatie? Neem dan contact op.