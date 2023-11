Is jouw fiscale adviespraktijk klaar voor de toekomst?

Proactief adviseren. Het is een grote wens van veel fiscale advieskantoren. Maar hoe doe je dat eigenlijk? Waar begin je precies en hoe bereik je met kleine stappen al een groot effect? Al deze vragen komen aan bod in de workshop van Ruben Overwijn van Sdu en datafiscalist Pieter Hoogendijk van Visser & Visser tijdens De Waardefabriek op 16 november in Utrecht.

Hoe kun je als fiscaal advieskantoor data omarmen en het datagestuurd werken integreren in je werkproces? Het zijn vragen die Ruben Overwijn veelvuldig hoort. De product owner van Addify (voorheen Taxvice) bij Sdu begeleidt dagelijks samen met zijn collega’s fiscale adviespraktijken op hun pad naar datagedreven werken.

Duidelijke trend

“Ik denk dat iedereen wel weet waar het in de toekomst naar toe gaat. Datagedreven werken is niet meer weg te denken uit adviespraktijken. We zien deze trend duidelijk in alle branches terug. Dat bedrijven hiervoor kiezen, is ook wel logisch. Het levert veel voordelen op. Van het automatisch signaleren van advieskansen of bedreigingen bij klanten waardoor proactief adviseren mogelijk wordt tot het waarborgen van een goede dossiervorming en een uniforme werkwijze van adviestrajecten”, vertelt Ruben.

Startpunt

Het startpunt voor een datagedreven werkwijze begint volgens Ruben altijd met het ontsluiten van data. “Vaak zit deze informatie verspreid over allerlei werksystemen.” Daarmee stipt hij direct ‘de grootste uitdaging voor elke adviespraktijk’ aan. “Je data moet 100% betrouwbaar zijn. Want je kunt een datastrategie inrichten, er een heel team opzetten of een duur softwarepakket afnemen, maar als je data zelf niet op orde is, dan is het heel erg lastig om datagedreven te werken.”

Realtime 360 graden klantbeeld

Noodzakelijk is het volgens Ruben dan ook om je databron compleet te hebben. Alleen dan kun je klantdata aan elkaar linken, er verbanden uithalen en een realtime 360 graden klantbeeld realiseren. Hoe je dat concreet doet? “Geef de data van elke klant een unieke identifier. Een uniek getal dat je over alle systemen gebruikt voor deze klant. Zo kun je data uit een CMS, CRM of loonadministratie over elkaar leggen en aan elkaar verbinden. Als dit niet volledig is doorgevoerd of niet goed, dan heb je nooit de juiste intelligence om te adviseren. Hier lopen we best vaak tegenaan bij klanten.”

Draagvlak

Als de data juist is getagd en ontsloten, dient zich vaak de volgende uitdaging aan. “Veel ondernemers vragen Sdu hoe zij hun organisatie mee kunnen krijgen om datagestuurd te gaan werken. Je mensen moeten hiervoor de nut en noodzaak zien van tax technology. Zodra ze zien dat het hen tijd gaat besparen en zelfs geld opleveren, zullen ze hun organisatie pas meekrijgen”.

Ruben benadrukt hierbij dat het ‘heel erg belangrijk is dat de directie de tax tech omarmt’ en een innovatiestrategie voor het datagestuurd werken over de organisatie uitrolt. “Je zult vervolgens ook op de werkvloer de juiste mensen nodig hebben om met data te kunnen werken. Niet meer alleen fiscalisten, ook data analisten en IT’ers.”

Workflow

“Het is noodzakelijk om de nieuwe technologie voor fiscale advisering zo goed mogelijk te laten aansluiten bij het huidige werkproces, omdat mensen er weinig tot geen extra moeite voor willen hoeven doen.” Een belangrijk onderdeel van het succes is volgens Ruben dat ondernemers gerichte ondersteuning bij de implementatie van een datagestuurd systeem krijgen en dat de medewerkers getraind worden in het datagestuurd werken. “Zoek dus een partij die dit beide aanbiedt.”

Dataveiligheid

Naast de workshop van Ruben en Pieter over ‘datagedreven advies in de praktijk’ zijn er tijdens het evenement De Waardefabriek ook workshops over dataveiligheid en artificial intelligence. Sdu reikt verder de Tax Innovator of the Year uit. Een prijs voor organisaties, projecten of personen die zich nadrukkelijk onderscheiden op het gebied van tax technologie. “Dit zijn de meest innovatieve belastingprofessionals die vooroplopen op het gebied van belastingtechnologie en -innovatie. Van hun ervaringen kun je uiteraard ook veel leren. Wil je vooruit met jouw fiscale adviespraktijk? Dan mag je dit event eigenlijk niet missen.”

