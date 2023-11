Mantelzorg: ook een zorg voor werkgevers

Vrijdag 10 november 2023 is het de Dag van de Mantelzorg. Een goed moment om extra aandacht te vragen voor dit belangrijke onderwerp. Wist u dat ruim 12% van de Nederlandse bevolking van 16 jaar en ouder mantelzorger is? De kans is dus groot dat uw klant ook medewerkers in dienst heeft die mantelzorg en werk combineren.

De invloed van mantelzorg

Mantelzorgers komen vaak onverwachts voor hun (onbetaalde) zorgtaak te staan. Ze zorgen langdurig of voor onbepaalde tijd voor iemand die chronisch ziek, gehandicapt of hulpbehoevend is. Zowel lichamelijk als geestelijk is mantelzorg zwaar. Zeker als een mantelzorger daarnaast nog een baan heeft. Het combineren van zorg, werk en privé kan lastig zijn en voor stress zorgen. Vaak trekken mantelzorgers pas bij hun werkgever aan de bel als ze hun werk en zorgaken niet meer kunnen combineren.

Mantelzorgvriendelijke organisatie

Hoe kan uw klant omgaan met medewerkers die mantelzorg en werk combineren? Als werkgever heeft uw klant hierin een belangrijke taak. Met een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid kan uw klant zorgen voor minder emotionele en fysieke klachten bij mantelzorgers. Ook kunnen de mantelzorgers hun privésituatie dan beter met hun werk combineren. Welke tips kunt u uw klant geven? Zorg dat het onderwerp mantelzorg leeft binnen de organisatie van uw klant. Dit kan uw klant doen door erover te praten en open te zijn naar zijn of haar medewerkers. Het is belangrijk dat mantelzorg bespreekbaar is binnen de organisatie van uw klant. Veel mensen zijn namelijk mantelzorger zonder dat ze dit zelf zo zien. Door mantelzorg bespreekbaar te maken, zorgt uw klant voor meer onderling begrip. Ook kan het ergernissen en verzuim voorkomen.

Verlofregelingen voor mantelzorgers

Als werk en mantelzorg niet (meer) te combineren zijn, kunnen de medewerkers verlof aanvragen. Hier bestaan verschillende verlofregelingen voor:

Calamiteitenverlof;

Kortdurend zorgverlof;

Langdurend zorgverlof;

Onbetaald verlof.

