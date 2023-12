Haagse formatie door de bril van de zakelijke onderhandelingstheorieën (1)

Als zakelijk mediator is de kern van mijn vak het begeleiden van onderhandelingen. De meeste onderhandelingsprocessen vinden plaats buiten het gezichtsveld van anderen. In alle rust. Vanuit lerend perspectief is dat natuurlijk jammer. Bij het formeren van een nieuw kabinet is dat deels anders. Ik zal dit Haagse proces de komende periode beschouwen door de bril van de theorieën over onderhandelen. Daarbij blijf ik ver weg van politieke standpunten. Verder ben ik geen ‘insider’, zodat ik me zal richten op het zichtbare deel van dit proces.

Inzet VVD

De VVD heeft aangekondigd een rechts kabinet te willen gedogen. Bij veel mensen wekte dit verbazing. Uit strategisch oogpunt zou de VVD wel eens twee goede argumenten kunnen hebben voor dit standpunt. De eerste is vrij eenvoudig: proberen op deze wijze (‘hard to get’) het beste resultaat binnen te halen. De tweede hoor ik eigenlijk nergens: stel dat het niet lukt om tot concrete afspraken te komen, dan kan de VVD in een gedoogrol in beginsel niet echt ‘breken’. Anders gezegd: als het de goede kant opgaat, kan de VVD alsnog ‘instappen’ (opt-in). Gaat het niet de goede kant op, dan hoeven ze er niet echt ‘uit te stappen’ (opt-out). Misschien is de inschatting gemaakt dat voor de tweede keer breken te veel risico met zich meebrengt.

Onderhandelingstheorie

De VVD is zeer vermoedelijk bezig haar BAZO te optimaliseren. BAZO staat voor ‘beste alternatief zonder overeenkomst’. Kortom, stel het lukt niet, wat is dan ons beste alternatief? Antwoord: zo schoon mogelijk (lees: met zo min mogelijk verwijten) de oppositie of nieuwe verkiezingen in.

Je BAZO heeft niks te maken met je ondergrens bij onderhandelingen. Dat punt kan op een later moment aan de orde komen. Je BAZO gaat over je alternatief als het niet lukt.

In het model van Kilmann (model van 5 onderhandelingsstijlen: doordrukken (ook wel confronteren), vermijden, toegeven, compromissen sluiten en samenwerken) gaat de VVD, in deze beginfase, voor ‘doordrukken’. Ze kiezen bij aanvang maximaal voor het eigen belang door zich op deze wijze te positioneren. In een volgende fase kan dan desgewenst worden overgestapt naar een andere stijl indien die op dat moment beter zou uitkomen.

Inzet NSC

Het lijkt er op dat de VVD een beetje op de plek van de NSC is gaan staan door vlug haar positie in te nemen. NSC speelt daar op in door een inhoudelijke benadering te kiezen. De PVV is bereid om veel punten in de ijskast en zelfs de vriezer te zetten. Dat doen ze het liefst aan tafel. Immers, aan alles hangt een prijskaartje. Ze zullen daar dus iets voor terug willen. NSC wil nu dat die punten op voorhand niet op tafel komen. De beloning voor de PVV kan daarmee kleiner zijn.

Onderhandelingstheorie

De insteek van NSC zorgt er voor dat de PVV mogelijk minder binnen kan halen. Wat de PVV niet binnen kan halen, kunnen de anderen binnenhalen. En ook hier wordt de BAZO geoptimaliseerd. Wordt niet aan onze voorwaarden voldaan, dan blijven wij schoon en oprecht voor een rol in de oppositie of bij nieuwe verkiezingen, is mogelijk de gedachte.

Ook NSC kiest in het model van Kilmann, in deze beginfase, voor doordrukken van het eigen punt. Gelijktijdig kiezen ze op een ander punt voor vermijden. Nu het gesprek aangaan zonder dat aan hun voorwaarden is voldaan, betekent dat ze, in hun ogen, mogelijk te weinig binnen kunnen halen of de onderhandelingen ‘moeten’ afbreken.

Inzet PVV

De PVV kiest voor een andere benadering. Die nodigt de VVD, NSC en BBB uit om toch vooral aan tafel te komen om te onderzoeken waar de overeenkomsten liggen. De PVV brengt zo direct de ZOPA in. ZOPA staat voor zone of possible agreement: de onderhandelingsruimte.

Onderhandelingstheorie

De BAZO van de PVV wordt geoptimaliseerd door op deze wijze de andere drie partijen zo snel mogelijk mede verantwoordelijk te maken voor het proces. Gaat het mis, dan hebben er vier schuld en kan de bal veel meer kanten oprollen bij een eventueel zwartepietenspel.

In het model van Kilmann kiezen ze voor ‘toegeven’ (in elk geval beleden in woorden) aan de ander (belofte om zaken in de ijskast en/of vriezer te plaatsen).

Inzet BBB

De BBB wil een aantal specifieke punten binnenhalen. Hun kracht ligt in de Eerste Kamer en daar wijzigt niks aan als het nu niet lukt. Voor een aantal eigen punten zullen ze – als minste grote partij van de vier – vermoedelijk op andere punten best willen meebewegen en/of inleveren. Als kleinste partij zal ze dat niet snel verweten worden. Evenmin als een formatie niet slaagt. Ze kunnen bij kritiek vrij eenvoudig de Calimerorol pakken.

Onderhandelingstheorie

De BAZO van de BBB is dat ze hooguit kunnen uitkomen waar ze grosso modo nu ook al staan. De BBB kan als kleinste partij van de vier relatief weinig schade oplopen. Hun kans op ‘meer’ is groter dan hun kans op ‘minder’. Dat risico kunnen ze wel aan en dus komen ze graag aan tafel.

In het model van Kilmann kiezen ze voor de win-win (ook wel samenwerken). Aangeven dat dit de kans is. Elke onderhandeling kent naast inhoudelijke aspecten ook relationele aspecten. Daar waar NSC inzet op inhoud, gaat de BBB voor de relatie. Ze komen als laatste van deze vier bij de verkenner en merken dat partijen nog niet aan tafel komen. Dit biedt ze de kans om een zekere bemiddelende rol te kiezen, waarbij anderen worden uitgenodigd om in redelijkheid te komen praten over de verhoudingen en het vertrouwen te onderzoeken.

Inzet ‘klein rechts’

PVV, VVD, NSC en BBB hebben geen meerderheid in de Eerste Kamer. Klein rechts kan dus mogelijk – op onderdelen – nog een grote rol gaan spelen (in de toekomst). Ze houden zich gedeisd. Ze zijn niet aan zet. Hun kansen komen mogelijk op een later moment.

Onderhandelingstheorie

Dit gaat over timing. Er valt voor hun nu niks te winnen. Ze houden de relatie met die vier partijen ‘netjes’ en lopen ze niet echt voor de voeten.

In het model van Kilmann: vermijden (al dan niet vrijwillig). Nu even niet meedoen en niet in de weg lopen in deze fase.

Inzet ‘linkse partijen’

Ook de linkse partijen zijn nu even niet aan zet. Eventuele kansen komen pas later. Ze maken pas op de plaats.

Onderhandelingstheorie

Deze partijen doen er verstandig aan om hun BAZO’s te optimaliseren voor a. als ze alsnog nodig blijken in de Eerste Kamer, b. om hun rol van oppositiepartij te pakken als het zover komt, c. klaar te staan om te gaan formeren als dat alsnog aan de orde komt en d. klaar te staan voor als er alsnog vervroegde verkiezingen komen.

In het model van Kilmann kiezen ook zij (al dan niet vrijwillig) voor vermijden. Vanuit een oppositiegedachte zullen ze af en toe confronteren middels speldenprikken als de gelegenheid zich voordoet.

Wat is de metacommunicatie van de vier grootste partijen?

Communicatie geschiedt op 5 niveaus: inhoudelijk, expressief, relationeel, appellerend en/of procedureel. PVV en BBB doen doorlopend een appel op VVD en NSC om aan tafel te komen. ‘Zet het landbelang voorop’. BBB meer relationeel dan de PVV ‘kom op jongens, dit is toch wat de kiezer wil’.

VVD en NSC ‘antwoorden’ expressief: wij zorgen eerst goed voor ons zelf, dan kunnen we daarna (mogelijk) beter voor het land zorgen. De verkenner zit primair op procedureel niveau. ‘Ik ga eerst praten met partrijen’, ‘ik ga aanhoren wat ze te vertellen hebben’, ‘na een eerste ronde ga ik kijken wat het vervolg wordt’.

Welke reactiestijl wordt gekozen?

Kijken we naar de Roos van Leary (reactiestijl), dan communiceren de BBB en PVV vanuit de samen-kant en nodigen de andere uit om ook daar naartoe te komen. Aan de samen-kant kun je immers tot zaken komen. Enkele tweets op X van de PVV zijn daarentegen gestuurd vanuit de ik-kant. De vecht-zone zit (eveneens) aan die ik-kant. VVD en NSC zitten nu nog aan de ik-kant. De ik-kom-voor-mijn-eigen-belang-op-zone. De VVD schuift wel iets op. Ze hebben aangegeven zondermeer aan tafel te willen komen (zie ook hun paginagrote advertentie in enkele dagbladen van zaterdag 1 december), maar wel vanuit hun positie ‘wij helpen jullie door te gedogen waar het kan’.

Het zichtbare deel van de NSC-communicatie is tot nu toe nog weinig op de relatie (samen-kant) gericht, maar meer op de ik-kant (taakgericht: eerst dit dan pas dat).

Inzet van de verkenner

De verkenner zit in de rol van pendelbemiddelaar en zit daarbij in de informatie-verzamel-fase. Hij zal nagenoeg alleen maar vragen stellen en vervolgens LSD toepassen (luisteren, samenvatten en doorvragen). Middels 1-op-1-gesprekken onderzoekt hij of partijen aan tafel willen komen en zo ja, onder welke voorwaarden, wat zijn hun eventuele agendapunten, hoe ziet hun prioritering eruit, waar liggen hun obstakels, wie komen er straks mogelijk mee, waar willen ze gaan zitten, op welke tijdstippen, onder wiens leiding zouden ze dat desgewenst willen doen, etc. Mogelijk zal hij pas in de tweede ronde gaan ‘bemiddelen’.

Tot slot van de eerste aflevering

Sommige mensen vinden dat er ‘Haagse spelletjes’ worden gespeeld. Echter, je kunt nu eenmaal niet niet-onderhandelen. Onderhandelen is een proces. Op een later moment zal ik inzoomen op het verschil in positioneel en principieel onderhandelen bij wijzigingen in o.a. stijl, techniek, positie, etc.

Een kenmerk van onderhandelen is dat succesgarantie niet bestaat. Dat betekent dat partijen niet alleen nadenken over hun eigen BAZO, maar ook een inschatting maken van de BAZO van de ander. En dat geldt ook voor de SAZO’s. De SAZO is je slechtste alternatief. Immers, geen enkele AZO (alternatief) is immers gegarandeerd. Steeds wanneer dit zichtbaar wordt, zal ik proberen de theorie daarachter verder te duiden.

drs. Servaas M.M. Vrijburg is als zakelijk mediator en partner verbonden aan Fiscount.