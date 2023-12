Bastiaan Accountants & AKSOS gaan samen verder

Vanaf 1 januari 2024 sluit Bastiaan Accountants uit Groningen zich aan bij AKSOS Accountants, met vestigingen in Groningen, Zwolle en Leeuwarden. Hiermee wordt de slagkracht van beide kantoren gebundeld en hun positie in Noord-Nederland verstevigd.

Afgelopen week zijn medewerkers van beide kantoren geïnformeerd. De komende weken staan in het teken van verdere integratie van Bastiaan Accountants in AKSOS Accountants. Marcel Meiring zal vanuit Bastiaan Accountants toetreden tot de directie van AKSOS Accountants en verantwoordelijk worden voor de accountantsafdeling van vestiging Groningen. Vanaf maart 2024 zal de integratie ook fysiek plaatsvinden, dan verhuizen de medewerkers van Bastiaan naar Van Elmptstraat 16.14 in Groningen.

Als gevolg van de samenvoeging ontstaat een full service accountants- en adviesorganisatie met ruim 75 medewerkers, 1.800+ klanten en partners, met een stevige focus op het midden- en kleinbedrijf/DGA-structuren en non-profit (onderwijs en zorg). “Dit geeft tevens voor ons de meerwaarde van de aansluiting”, licht AKSOS toe. “we zijn straks nog beter in staat om uw behoeften te voorzien op het gebied van accountancy, (belasting)advies en overige ondersteuning. Voor klanten van AKSOS en Bastiaan wordt door deze samenvoeging de continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening nog beter gewaarborgd, waarbij bovendien de slagkracht naar de arbeidsmarkt verder wordt verstevigd. Daarbij is het van belang te vermelden dat zowel de voor u bekende werkwijze als uw aanspreekpunt hetzelfde blijven.”