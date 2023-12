Alfa Accountants en Adviseurs neemt Green Accountants over

Per 1 januari 2024 gaat Green Accountants op in Alfa Accountants en Adviseurs in Groningen en Assen. Green Accountants bestaat sinds 2015 en heeft negen medewerkers.

Green Accountants zoekt aansluiting bij een groot kantoor vanwege de toenemende complexiteit op het gebied van accountancy en wet- en regelgeving, de snel veranderende marktomstandigheden en de digitalisering. Rudolf Ophof, partner van Green Accountants, licht de keuze voor Alfa toe: ‘Na een zorgvuldige afweging is de keuze op Alfa gevallen omdat zij onze persoonlijke aanpak zowel richting klanten als onze medewerkers delen. Alfa is een netwerk van meer dan 35 kantoren in Nederland die lokaal betrokken zijn. De medewerkers zijn zeer gedreven, en werken vanuit een duurzame visie, altijd toekomstgericht. En dat vinden wij belangrijk. Dus alle voordelen van een groot kantoor met alle expertise in huis maar toch klantgericht en dichtbij’.

Eigendomsstructuur

Ook de eigendomsstructuur van Alfa spreekt de partners van Green Accountants aan. Alfa is in handen van medewerkers. Ook de mensen van Green Accountants krijgen nu de mogelijkheid te participeren in het kantoor. Ook directievoorzitter Carl Drenth is blij met de uitbreiding in Groningen en Assen: ‘Mede door onze samenvoeging krijgen wij met name een grote uitbreiding van onze mkb-praktijk. Daarmee ontstaat een bredere basis om onze dienstverlening lokaal te behouden en op diverse terreinen nog verder uit te breiden. Bovendien zijn we door deze uitbreiding een nog aantrekkelijkere werkgever.’

Top 10 speler

Voor Alfa vormt de overname, door het bundelen van kennis en contacten, een waardevolle aanvulling op de groei die wordt beoogd. In februari 2024 verhuizen de medewerkers van Green Accountants in Groningen naar de vestiging van Alfa aan de Rozenburglaan 9 in Groningen. Alfa is in omvang het negende accountants- en advieskantoor van Nederland met een omzet van 106 mln euro en 900 fte.