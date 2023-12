Mischa Verouden partner bij Share Impact Accountants

Het Haagse accountantskantoor Share Impact Accountants benoemt Mischa Verouden per 1 januari 2024 tot partner. Verouden is sinds 2019 verbonden aan Share Impact, een kantoor met circa 20 medewerkers. Hiervoor werkte hij bij Deloitte.

Hugo Hollander, founding partner van Share Impact Accountants: ‘De toetreding als partner van Mischa tot Share Impact is een belangrijke en verdere stap voor onze klanten, personeel en organisatie in de realisatie van onze strategische doelstellingen. Kwaliteit, continuïteit en vaktechniek zijn belangrijk in het licht van de recente ontwikkelingen in het vak van accountants. Mischa gaat op al deze gebieden een essentiële bijdrage leveren. Overigens wordt niet alleen Mischa partner, ook al onze collega’s worden m.i.v. 2024 via ons aandelenparticipatie programma verder actief betrokken bij de strategie en ontwikkeling’.

Mischa Verouden : ‘Als partner bij Share Impact ben ik vastberaden om de rol van maatschappelijk accountant verder in te kleuren. In het laatste rapport van de NBA wordt duidelijk dat het teruggaan naar de oorsprong, de maatschappelijke rol van het vak, hetgeen een kern doelstelling van onze organisatie is, door studenten en organisaties bovengemiddeld wordt gewaardeerd. Onze cultuur is kwaliteit en mensgericht zoals dat ook onlangs in het SRA cultuuronderzoek werd bevestigd. Toetreding van nieuwe partners zoals mijzelf, maakt het Share Impact mogelijk de klantgerichte, gespecialiseerde dienstverlening te blijven bieden die steeds meer mooie, maatschappelijke organisaties van ons vragen. Door onze kwalitatief hoogwaardige, maar ook pragmatische aanpak hebben we de afgelopen jaren onze ontwikkeling weten voort te zetten. Ik zie er erg naar uit met onze klanten de professionele relaties verder te verdiepen en in te vullen de komende jaren en als partner mede leiding te geven aan de Share Impact organisatie’.