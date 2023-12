Personalia | Auke Dirkmaat treedt aan als ceo van Hyarchis

Auke Dirkmaat treedt per 1 januari aan als ceo van Hyarchis. Hij volgt Adriaan Hoogduijn op, die sinds 2021 ceo was en in de komende periode nog wel betrokken blijft bij Hyarchis.

Auke Dirkmaat was de afgelopen anderhalf jaar actief als cco van Hyarchis. In die rol heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan de groei van de organisatie, waaronder de verdere internationalisering in zowel Duitsland als België.

Adriaan Hoogduijn trad in 2018 aan als coo. Hij heeft het ontwikkelcentrum in Litouwen opgericht, de product suite herzien en de organisatie door een aantal jaar van explosieve groei geleid. Hij was ceo van de organisatie toen die onderdeel werd van B2B softwarebedrijf Blinqx. Nu gaat Hyarchis een volgende groeifase in en is het een natuurlijk moment voor Adriaan om het stokje over te dragen.

Ruud van der Kruk, ceo Blinqx: “Sinds de start van de samenwerking tussen Blinqx en Hyarchis heeft Adriaan een belangrijke rol gespeeld. Zo heeft hij het team van Hyarchis de afgelopen jaren overtuigend door een periode van sterke groei geleid. Onder zijn leiding werd ook de acquisitie van Dapas gerealiseerd met recent de integratie hiervan binnen de Hyarchis product portfolio. We willen Adriaan bedanken voor zijn waardevolle bijdrage aan onze organisatie en wensen hem alle goeds voor de toekomst.”

Met het aantreden van Auke Dirkmaat zet Hyarchis zijn groeiambities onverminderd voort. Auke heeft een belangrijke rol gespeeld in de integratie met Blinqx en de uitbreiding naar nieuwe markten. Naast zijn ervaring bij Hyarchis kan hij terugvallen op ruime ervaring binnen de financiële dienstverlening. Zo heeft hij onder meer aan de basis gestaan van de groei van Ockto en Allianz Trade in Nederland.

Auke Dirkmaat: “Ik ben erg enthousiast om het roer bij Hyarchis over te nemen en ik kijk ernaar uit om de organisatie in mijn nieuwe rol als ceo verder uit te bouwen. We hebben onverminderd ambitieuze doelstellingen, een mooi internationaal team en klanten verspreid over Europa. Met dit als uitgangspositie zie ik de toekomst met veel vertrouwen tegemoet”.

Naast het aantreden van Auke als ceo zal Herman de Jonge, VP Accountancy & SME bij Blinqx, Hyarchis versterken als strategisch adviseur. In deze rol is hij betrokken bij de verdere ontwikkeling van de strategische groei van Hyarchis en in het bijzonder de recent gelanceerde SaaS-propositie Hyarchis Comply.

