Ambassadeursprogramma: De sleutel tot langdurig wervingssucces

Veel accountantskantoren investeren grote bedragen in recruiters, werfcampagnes en werkenbij websites. Maar de opbrengsten daarvan staan in schril contrast met de inspanningen. Vacatures blijven onvervuld, terwijl de kosten maar vooral ook de frustraties blijven oplopen. Kan dat nou niet anders? Zeker wel!

De grootste uitdaging van veel accountantskantoren is op dit moment het aantrekken en behouden van collega’s. Daar wordt ontzettend veel over gepraat en geschreven. Maar met doen wat je altijd deed, kom je in deze huidige gekte op de arbeidsmarkt niet ver. Er zijn zoveel vergelijkbare vacatures en maar weinig kandidaten die daadwerkelijk actief in de markt zoeken.

Veel kantoren investeren grote bedragen in recruiters, werfcampagnes en werkenbij websites. Maar er bestaat een slimmere en effectievere manier om het juiste talent voor jouw kantoor aan te trekken. Wij hebben het hier over referral recruitment, werven via je eigen netwerk en dat van collega’s.

Er zijn best veel accountantskantoren die daar al ‘iets’ mee doen. Op LinkedIn zien wij dan ook veel berichten voorbijkomen met acties, zoals klusbonnen en donaties aan goede doelen, voor het aandragen van collega’s.

Hoe zorg je er nu voor dat dit geen eendagsvlieg of lucky shot is, maar voor een doorlopende stroom aan goed passende kandidaten zorgt? Omdat wij merken dat kantoren vaak nog kansen laten liggen bij het hebben van een structurele aanpak, duiken we in deze blog dieper in op de vraag: waarom is het hebben van een doorlopende aanpak belangrijk? En welke randvoorwaarden zijn dan bepalend voor het langetermijnsucces van een ambassadeursprogramma?

De voordelen van een structureel ambassadeursprogramma

Naast dat je merkbaar meer bereik en reacties krijgt wanneer je werkenbij berichten deelt via collega’s, zijn er meer voordelen van een structureel ambassadeursprogramma. Verschillende onderzoeken tonen namelijk aan dat werven via ambassadeurs zorgt voor hogere kwaliteit en betrokkenheid van kandidaten, hogere betrokkenheid van collega’s die zijn aangenomen via een referral programma, kostenbesparing, een sneller wervingsproces en een verbeterde employer branding. Voordelen die ongetwijfeld ook jouw kantoor in deze tijd van arbeidsnood aanspreken. Maar eenmalig intern adverteren met een leuke bonus is hierbij niet voldoende.

Voorwaarden voor een succesvol employee referral programma

Zorg dat collega’s echt graag bij jouw kantoor willen werken

De eerste voorwaarde voor een succesvol ambassadeursprogramma is natuurlijk dat je de basis op orde hebt en dat collega’s het oprecht naar hun zin hebben. Pas dan komen collega’s volledig tot bloei en creëer je echte ambassadeurs. Denk dan bijvoorbeeld aan het hebben van een duidelijke koers en goede doorvertaling binnen je organisatie, processen die op orde zijn, werkende IT-systemen, ruimte voor eigen inbreng en oprechte aandacht voor elkaar.

Stel een aantrekkelijk beleid rondom beloning op en actualiseer regelmatig

Zorg ervoor dat de beloningen voor medewerkers aantrekkelijk genoeg zijn om hun inspanningen te stimuleren. Bedenk de beloningen niet volledig zelf, maar toets ook zo nu en dan bij je collega’s hoe ze beloond willen worden en of de huidige beloningen nog wel aansluiten bij hun wensen. Stel daarnaast een helder beleid op dat de beloningen of bonussen voor doorverwijzingen definieert. Wanneer gelden welke beloningen voor wie? Beloon niet alleen wanneer een kandidaat is aangenomen, maar ook tussentijds, bijvoorbeeld na een eerste gesprek.

Maak processen zo eenvoudig mogelijk en zorg voor regelmatige follow-up

Inzicht is heel belangrijk om de effectiviteit van je ambassadeursprogramma te meten. Organiseer een systeem om aangedragen kandidaten te volgen. Daarnaast is het belangrijk om enthousiaste ambassadeurs betrokken te houden, zorg daarom voor een maandelijkse update over de status van de aangedragen kandidaten.

Om dit goed te stroomlijnen is het belangrijk om één iemand verantwoordelijk te maken voor het coördineren en aanjagen van het ambassadeursproject

Paktische tips voor de lange termijn

Tot slot nog 3 praktische tips om je referral recruitment project te optimaliseren voor de langere termijn, zodat het echt gaat vliegen binnen je kantoor

Tip 1. Realiseer dat niet iedere medewerker een geschikte ambassadeur is

Zorg allereerst dat medewerkers begrijpen wat er van hen wordt verwacht als ambassadeurs en welke voordelen dit kan opleveren voor henzelf en het kantoor. Forceer medewerkers niet om ambassadeurs te zijn. Ambassadeurs ontstaan vaak spontaan, vanuit intrinsieke motivatie. Het is belangrijk om zicht te krijgen op welke collega’s dit zijn.

Deze collega’s hebben een band met het bedrijf, zijn trots en willen dat ook graag uitdragen. Bedenk ook goed of de ambassadeurs die zich aanmelden een goede match zijn met de kandidaatsprofielen die jij zoekt. Ook qua type mens en achtergrond.

Tip 2. Geef vertrouwen en bied training en ondersteuning aan

Collega’s kunnen zich in het begin onzeker voelen over hoe ze als ambassadeurs moeten optreden. Bied in dat geval training en ondersteuning. Dit kan door een training LinkedIn of delen van vaste formats. Maak het gemakkelijk voor medewerkers om inhoud te delen. Vorm een projectteam waarin medewerkers zich gesteund en gemotiveerd voelen om als ambassadeurs op te treden. Moedig samenwerking en idee-uitwisseling aan.

Dat betekent ook dat deze collega’s niet helemaal ingepland moeten worden met klantwerk. Geef ze ook gelegenheid om die nodige kopjes koffie te drinken of een leuke vlog op te nemen. Geef medewerkers de tijd om comfortabel te worden met het idee van ambassadeurschap. Sommigen hebben misschien meer tijd nodig dan anderen.

Tip 3. Meet, evalueer en heb geduld

Houd de betrokkenheid en activiteit van medewerkers als ambassadeurs bij en evalueer regelmatig de effectiviteit van je ambassadeursprogramma. Pas indien nodig aan op basis van feedback en resultaten. Deel resultaten ook tijdens kwartaalsessie, VTO of maandstart. Wat gaat goed, wat kan beter en wat heeft het opgeleverd.

Tot slot

Wij vinden dat elk accountantskantoor zijn ambassadeursprogramma maandelijks op de (HR-) agenda zou moeten zetten. Ons advies: begin klein! Verwacht niet dat er direct 10 collega’s actief kandidaten gaan aanreiken, maar focus op 2 of 3 enthousiastelingen die er feeling mee hebben en er echt hun schouders onder willen zetten.

Tanja Schreurs en Noortje de Rooij begeleiden ondernemende accountantskantoren naar een duurzame kantoorstrategie. Ze zijn de oprichters van www.kantoorblauwdruk.nl, een label van Blue to Business.

Heb jij al een ambassadeursstrategie uitgewerkt maar komt het niet van de grond of moet je kantoor nog beginnen? Wij hebben inmiddels verschillende ambassadeurstrajecten begeleid bij kantoren. We zijn daarbij allerlei barrières tegengekomen en hebben veel best practices waarmee we je graag inspireren. Neem gerust contact met ons op.