Patrick Snijders partner bij Eshuis

Patrick Snijders (1977) treedt per 1 januari 2024 toe als partner bij Eshuis Accountants en Adviseurs. Hij is verantwoordelijk voor de servicelijn Impactondernemen. Snijders studeerde aan Nyenrode en behaalde zijn ESG-titel aan de University of Groningen Business School.

‘Wij vinden duurzaamheid heel belangrijk en hebben hier in ons werk veel ervaring mee opgedaan, onder andere door het thema ‘impact’ al tien jaar leidend te laten zijn in de strategie van Eshuis, uitmondend in een B-corp certificering. Onze ervaring willen we graag aan anderen doorgeven. Eshuis staat dan ook op verschillende manieren klaar voor bedrijven die volledig voorbereid én ingericht willen zijn op de nieuwe wetgeving en de maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid’, zegt Michel Schaepers, bestuurder van Eshuis.

CSRD

‘Onze dienstverlening op het gebied van impactondernemen is (voor een accountantskantoor) uniek in de regio. Met de toetreding van Patrick krijgt dit een extra impuls en bouwen we onze serviceline impactondernemen verder uit. Naast sparringpartner en vraagbaak, biedt Patrick met zijn serviceline hulp bij het vormen van een duurzaamheidsbeleid, ondersteunt bij het inrichten van bedrijfsprocessen, verzorgt de duurzaamheidsverslaggeving (CSRD regelgeving) van bedrijven en biedt een leergang CSRD aan. Het is fantastisch om te zien dat wij op dit thema het verschil kunnen en mogen maken, als kennispartner voor ESG-vraagstukken naast onze klanten staan en impact kunnen maken.’

‘Onbekend terrein’

Patrick Snijders, die lang bij Big Four-kantoren werkte: ‘Bij Eshuis stimuleren we ondernemers om te verduurzamen en begeleiden hen als het gaat over rapporteren over duurzaamheid en transparantie over hun footprint. Voor veel financiële professionals is dit spannend, onbekend terrein. Daarnaast is mijn verwachting dat de vraag de komende jaren alleen maar verder zal toenemen. Want of het nu vanuit intrinsieke motivatie is, om kosten te besparen of om aan wettelijke eisen zoals de CSRD te voldoen, duurzaamheid staat komende decennia bij heel veel ondernemingen op de radar. Ik kijk er dan ook naar uit om samen met mijn team van gedreven professionals onze expertise en ervaring in te zetten om aan ondernemers te laten zien hoe ze juist hier maatschappelijk relevant kunnen zijn. En natuurlijk om duurzame resultaten te behalen voor onze gewaardeerde klanten en voor Eshuis zelf.’