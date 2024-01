Actie Auxilium: vers fruit voor de regionale voedselbank

Auxilium Adviesgroep heeft in de afgelopen decembermaand een inzamelingsactie gehouden voor de Voedselbank Amersfoort en Leusden. Tijdens het eindejaarseminar van Auxilium konden de aanwezige accountants met een QR-code geld overmaken. Met dit geld wordt er fruit ingekocht voor de plaatselijke voedselbanken. De actie heeft 2762 euro opgebracht.

Jesse Aarsman, fruitmaster bij Fruit-bestellen.nl heeft zijn steentje bijgedragen aan deze actie. Hij doneerde namens Fruit-bestellen 500 ananassen aan de Voedselbank. “Ik ben de vierde generatie binnen ons familiebedrijf in groente en fruit. We kopen zoveel mogelijk in bij lokale boeren. We willen niet te ver rijden om ons fruit op te halen, maar we willen ook niet te ver rijden om ons fruit af te leveren. In de coronatijd ben ik samen met mijn ouders een fruitabonnement gestart voor bedrijven, scholen en particulieren in de regio Amersfoort. Op maandag verzamelen we onder de carport van mijn ouders met een bak koffie. Daarna gaat iedereen lekker aan de slag. Ik wil iets betekenen voor de maatschappij en hier krijg ik energie van.”

Binnenkort worden de mandarijnen, snoeptomaatjes en snackkomkommers die door de inzamelingsactie bij Fruit-bestellen ingekocht kunnen worden, geleverd aan de twee voedselbanken. Cieka Galenkamp is hoofd intake bij de Voedselbank Amersfoort. Ze werkt al 16 jaar bij de Voedselbank en ziet dat de aanvoer van vers fruit en groente enorm is afgenomen. Daarom is ze blij met deze donatie. “We zijn niet de afvalbak van de regio, we geven graag iets goeds weg. Daarom is steun in de vorm van een dienst of product meer dan welkom. Dat kan van alles zijn. 590 gezinnen maken gebruik van de voedselbanken in Amersfoort/Leusden. We zijn er voor iedereen die tijdelijk minder te besteden heeft. Wacht niet te lang als je in een lastige financiële situatie zit. We kijken niet alleen naar inkomen, maar ook naar wat jij in combinatie met jouw vaste lasten te besteden hebt.”

Foto van links naar rechts: Jesse Aarsman, Cieka Galenkamp en John Weerdenburg.