Personalia | Robin van Denderen director M&A-Corporate Finance bij Schuiteman

Per 1 januari 2024 is Robin van Denderen benoemd tot director binnen Schuiteman M&A-Corporate Finance. Van Denderen is medeverantwoordelijk voor het leidinggeven aan en uitbreiden van deze praktijk.

In zijn nieuwe rol maakt Robin van Denderen verder deel uit van het brede directieteam van Schuiteman en heeft hij de dagelijkse leiding over het team van toegewijde medewerkers binnen Schuiteman M&A-Corporate Finance. Met zijn uitgebreide ervaring en bewezen leiderschap in Mergers & Acquisitions (M&A) en Corporate Finance, speelt Robin, in samenwerking met Jan Louis Burggraaf, een belangrijke rol bij het realiseren van de strategische doelstellingen en het ondersteunen van de groei van de organisatie.

In zijn vorige functie als Senior Manager Corporate Finance bij Schuiteman was Robin sinds 2019 werkzaam in de audit & assurance praktijk en als register valuator. Hij adviseerde klanten op het gebied van corporate finance, (bedrijfs-) waarderingen met betrekking tot fusie- en overnametrajecten en bijbehorende due diligence-onderzoeken. Ook voerde hij als gerechtelijk deskundige onderzoeken uit in geschillen, zowel op het gebied van bedrijfswaardering als op het gebied van accountancy. Ook in zijn nieuwe rol zal Robin deze werkzaamheden voortzetten.

“Wij hebben het volste vertrouwen dat onder de dagelijkse leiding van Robin de discipline M&A-Corporate Finance zich verder zal ontwikkelen, zowel nationaal als internationaal. Met zijn kennis en ervaring zal hij ook een waardevolle aanvulling zijn binnen het directieteam“, aldus Jorrit Koops, algemeen directeur en partner bij Schuiteman.

