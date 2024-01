Personalia | Arjan Bokkers nieuwe vennoot bij Westerveld en Vossers

Vanaf januari 2024 is Arjan Bokkers als vennoot toegetreden tot de maatschap Westerveld en Vossers accountants en adviseurs.

Hij is al ruim 10 jaar werkzaam bij Westerveld en Vossers als belastingadviseur. In zijn nieuwe rol als vennoot draagt hij bij aan de verdere continuïteit en uitbouw van de fiscale praktijk.

Met Bokkers erbij telt de maatschap van Westerveld en Vossers vijf vennoten. Het pragmatische, voornamelijk op het MKB-gerichte, accountants- en advieskantoor in de regio Achterhoek en Liemers heeft circa 60 medewerkers en vestigingen in Doetinchem, Duiven en Varsseveld.

Vennoot Rogier Hoftijzer: “Met Arjan bouwen we verder aan onze toekomst. Hij is een goede fiscalist, een echte klantenman. Sterk in het onderhouden van zijn relaties. Hij past goed binnen onze bedrijfscultuur. Bij klanten en collega’s, maar ook binnen de directie. We hebben een platte organisatie: nuchter, toegankelijk en gedreven.”

In zijn nieuwe rol als vennoot zal Arjan Bokkers zich bezig houden met de verdere uitbouw van de fiscale praktijk: “We willen het niveau op peil houden en verder uitbreiden. Het is een open, informele club. Ik maak inmiddels alweer tien jaar deel uit van het team, dus ik ken de organisatie. Dankzij onze regionale kwaliteiten en de juiste mensen kunnen we ook in de toekomst gestaag blijven doorgroeien. Onze mensen maken de onderneming.”

De 40-jarige Arjan Bokkers woont samen met zijn vrouw en kinderen in Lichtenvoorde. In zijn vrije tijd speelt hij fanatiek waterpolo, is hij actief in het verenigingsleven van Lichtenvoorde en sinds 2016 ledenraadslid van Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek. Na zijn studie Fiscale Economie en de start van zijn carrière bij Ernst & Young is hij vanaf 2013 als belastingadviseur werkzaam bij Westerveld en Vossers.

