Nieuwe cfo voor Lightyear, geen enquête naar faillissement

De Ondernemingskamer heeft donderdag een verzoek om een enquête te bevelen bij de Lightyear-groep afgewezen. De aangevoerde gronden daarvoor zijn onvoldoende zwaarwegend, terwijl de curator en BDO al onderzoek doen. Een enquête naar de gang van zaken bij ‘de Nederlandse Tesla’ is op dit moment te voorbarig, oordeelt de rechter.

De Lightyear-groep was een start-up voor de ontwikkeling, productie en verkoop van een auto die rijdt op zonne-energie. Er was veel geld nodig voor de ontwikkeling. Begin 2023 was er ongeveer € 175 miljoen geleend van investeerders. Nadat een beoogd investeerder in januari 2023 afhaakte, volgden de faillissementen. De financiën van de start-up bleken een puinhoop.

Te rooskleurig

Maarten van Ingen, curator in het faillissement van financieringsvehikel Friends of Lightyear Holding B.V., wilde onderzocht hebben of Lightyear niet te lang is doorgegaan met het aantrekken van investeerders en of er niet een te rooskleurig beeld is verstrekt over de gang van zaken. Daarnaast wilde de curator extra onderzoek naar de corporate governance, het personeelsbeleid en het financiële beleid van het bedrijf. Het ging om vier vennootschappen van de groep.

Faillissement

Investeerders denken dat Lightyear 3000 exemplaren van de exclusieve Lightyear 0 op de markt gaat brengen. Dat zou het bedrijf met een opbrengst van 119.000 euro per zonneauto een omzet van 357 miljoen euro hebben opgeleverd. Al snel werd de productieverwachting bijgesteld naar eerst een kleine 1000, toen 250 en later 130. Uiteindelijk komen slechts twee auto’s van de band in Finland. Op 23 januari 2023 staakte Lightyear echter de productie. Op 26 januari werd het faillissement uitgesproken. De curator wil weten waarom er in december 2022 of begin januari 2023 nog ‘tonnen tot een miljoen euro’ zijn overgemaakt. En hoe zit het met de 5 miljoen euro die in oktober 2022 is gestort door Clean Holding van miljardair Laurens Last. Hij wil nu zijn geld terug.

‘Financiële puinhoop’

Nadat een deal met VLD Netcar afketst stelt Lightyear op 29 december 2022 twee commissarissen aan. Op dezelfde datum worden ook twee bestuurders toegevoegd: voormalig Audi-bestuurder Bernd Martens en Mark Bulsink, een ervaren financieel bestuurder. Bulsink was zeer kritisch over de wijze waarop Lightyear werd bestuurd. De financiële afdeling was ‘zwaar onderbezet’. De ‘cashplanning’ was ‘niet duidelijk gespecificeerd’. Investeerders wilden daar ook meer inzicht in, zegt Bulsink. Die hekelde ook de managementfilosofie van Lightyear met ‘circle teams’ die niet zouden kunnen beslissen. Voorzitter Lex Hoefsloot zou in veel gevallen zijn eigen mening doordrukken.

Verzoek prematuur

De Ondernemingskamer besliste donderdag dat de aangevoerde gronden voor een enquête bijna allemaal onvoldoende zijn. De rechter vindt het verzoek van de curator prematuur. De curator in het faillissement van de twee andere failliete Lightyear-vennootschappen doet op dit moment onderzoek naar de oorzaken van die faillissementen. Bovendien heeft curator Reinoud van Oeijen van Atlas Technologies, het operationele bedrijf achter Lightyear, aan BDO de opdracht tot een forensisch financieel onderzoek, onder meer naar de financiële gebeurtenissen in de periode van 1 januari 2020 tot en met maart 2023.

Nieuwe CFO

Inmiddels zit Lightyear in een transitie. Het Helmondse bedrijf bouwt geen zonne-auto meer, maar stort zich met behulp van een Koreaanse miljoeneninvestering om solartechnologie voor de mobiliteitssector. Dinsdag deed oprichter Lex Hoefsloot een stap terug en werden Bonna Newman en Marnix Borghouts benoemd tot nieuwe ceo en cfo. Borghouts begon zijn carrière ooit op de auditafdeling van KPMG. Hoefsloot blijft actief binnen het bedrijf.