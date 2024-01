Personalia | 4 nieuwe partners bij KRC Van Elderen

Per 1 januari 2024 is het team van KRC Van Elderen accountants | belastingadviseurs versterkt met vier nieuwe partners: Nicole Verberne, Tim Pelgrom, Arjan Pot en Jeroen Hennekes. De nieuwe partners brengen energie en innovatieve denkwijzen die de positie van het accountantskantoor in de voorhoede van de sector versterken, zo meldt het persbericht.

Nicole Verberne (36) werkt al 16 jaar bij KRC Van Elderen en ontwikkelde zich tot tekenend accountant. Accountant/ Adviseur mkb Tim Pelgrom (31) werkt tien jaar bij het kantoor. Accountant/ Adviseur mkb Arjan Pot (44) is al 19 jaar aan KRC Van Elderen verbonden en fiscalist Jeroen Hennekes (36) trad ruim een jaar geleden in dienst. Hij heeft 13 jaar ervaring bij diverse fiscale kantoren.

Fusiekantoor

KRC Van Elderen heeft kantoren in Amsterdam, Apeldoorn, Ommen, Wezep en Zwolle. De geschiedenis van de onderneming gaat terug tot 1981. In 2016 fuseren KRC Accountants & Adviseurs en Van Elderen Accountants | Adviseurs. Volgens de website heeft het kantoor zo’n 50 medewerkers.

Op de foto (vlnr): Jeroen, Nicole, Arjan en Tim.