Personalia | Jaap van Lieshout en René Langewouters partner bij RSW Accountants + Adviseurs

RSW Accountants + Adviseurs is blij om twee nieuwe partners te verwelkomen: Jaap van Lieshout en René Langewouters.

Met de benoeming van deze twee partners zet RSW Accountants + Adviseurs een belangrijke stap voorwaarts in de groei en versterking van de organisatie. Het accountantskantoor heeft ongeveer 70 medewerkers, verdeeld over drie kantoren in Helmond, Deurne en Someren.

Jaap van Lieshout

Jaap van Lieshout (l) heeft ruime ervaring op het fiscale vakgebied. Gestudeerd aan de Fontys Hogescholen, waarna hij zijn meestertitel behaalde aan Tilburg University en zich aansloot bij de NOB. Hij heeft zo’n 16 jaar ervaring als fiscalist, onder andere opgedaan bij één van de grotere kantoren. Daarnaast is Van Lieshout vader van drie jonge jongens en een betrokken inwoner. Met de stap naar RSW Accountants + Adviseurs en nu ook als partner komen veel punten voor hem samen omdat hij graag mensen vooruit wil helpen; (lokale) ondernemers, collega’s, klanten, de organisatie, maar ook het verenigingsleven in zijn woonplaats. Eruit halen wat er in zit en werken naar steeds een uitdagendere stip op de horizon. Dat is zijn motto, maar ook hoe hij zijn klanten wil helpen, de organisatie en ook in de begeleiding van collega’s.

René Langewouters

René Langewouters (r) heeft uitgebreide ervaring opgedaan binnen de accountancy; variërend van controlewerkzaamheden op de auditpraktijk tot het verstrekken van advies aan het MKB, waarvan de afgelopen 5 jaar bij RSW Accountants + Adviseurs. Naast een betrokken accountant is René vader van 2 kinderen en draagt hij lokaal zijn steentje bij. Gedreven door het streven naar het maximaal haalbare, heeft René niet alleen het partnerschap bereikt na het behalen van accountantstitel AA, maar zoekt hij ook continue naar het maximaal haalbare in het aanpakken van uitdagingen en het benutten van kansen voor ondernemers. Daarnaast haalt hij veel energie uit het coachen en begeleiden van collega’s. Hoewel de huidige rol van accountant wordt beïnvloed door technologische ontwikkelingen, krapte op de arbeidsmarkt en toenemende regeldruk, ziet Langewouters hier ook mogelijkheden en kansen. Hij gelooft in de ambities van RSW Accountants + Adviseurs en kijkt er naar uit om de organisatie verder te helpen groeien.

