Personalia | Directeur Cora Wielenga vertrekt bij het Nederlands Compliance Instituut   

Cora Wielenga neemt na 20 jaar afscheid van het Nederlands Compliance Instituut.

Na twee decennia met veel plezier aan mooie opleidingen en opdrachten te hebben gewerkt, voelt zij persoonlijk de behoefte om nieuwe wegen in te slaan. Waarschijnlijk betekent dit opnieuw pionieren, net zoals in de begintijd van het Nederlands Compliance Instituut.

25-jarig jubileum

2024 is een bijzonder jaar, het Nederlands Compliance Instituut bestaat 25 jaar. Sinds haar oprichting in 1999 is zij hét compliance kenniscentrum in Nederland. Het Nederlands Compliance Instituut biedt advies, kennis, opleidingen, detachering en matchmaking aan. Cora Wielenga: “We hebben zoveel mensen opgeleid tot complianceprofessional. We hebben zoveel organisaties geholpen om compliance en integriteit te versterken. We hebben zoveel gepubliceerd over ons vak. Ik denk dat we kunnen stellen dat we een belangrijke bijdrage hebben kunnen leveren aan de ontwikkeling van de compliance- en integriteitsfuncties van organisaties in Nederland. En dat we daarmee een belangrijke bijdrage hebben kunnen leveren aan het bedrijfsleven in Nederland. Écht iets om trots op te zijn, en dat ben ik ook.”

Toekomst

Sinds 2013 voeren Ruud van der Mast en Cora Wielenga de directie van het Nederlands Compliance Instituut. Ruud van der Mast: “Voor deze hechte samenwerking zijn we ons netwerk van deelnemers, opdrachtgevers, docenten en leveranciers altijd dankbaar geweest. Samen met onze collega’s en oud-collega’s vormen zij de basis van het Nederlands Compliance Instituut. Ik dank Cora hartelijk voor de jarenlange samenwerking en de mooie dingen die we samen hebben opgebouwd. Het is voor mij een eer dat ik dit met het team mag voortzetten.”

Cora Wielenga blijft tot en met april werkzaam bij het Nederlands Compliance Instituut. Een deel van haar werkzaamheden is al herverdeeld. Met de herschikking van het managementteam en natuurlijk het team van professionals, is het Nederlands Compliance Instituut klaar voor de toekomst waarin zij zich wil blijven richten op de groei en versterking van compliance en integriteit, zowel in de financiële als de non-financiële sector.

Wielenga: “Ik ben heel blij dat Ruud samen met de andere MT leden en collega’s, het bedrijf gaat voortzetten in de visie die we samen de afgelopen jaren hebben ontwikkeld. Het Nederlands Compliance Instituut blijft daarmee hét Nederlands Compliance Instituut. Graag zou ik iedereen met wie ik de afgelopen jaren heb mogen samenwerken bedanken voor deze samenwerking. Ik heb mijn werk bij het NCI met ontzettend veel plezier gedaan, en dat komt natuurlijk voor een heel groot door jullie. Dank jullie wel daarvoor.”

