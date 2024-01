De drie grootste bezwaren om naar de cloud over te stappen weerlegd

Terwijl digitale transformatie binnen de accountancy als de norm wordt gezien, merken wij dat kantooreigenaren nog veel twijfels hebben over het migreren naar de cloud, met name naar Microsoft 365. “Is het veilig?”, “Wat gebeurt er met onze gevoelige gegevens?” en “Doen we er goed aan om onze vertrouwde systemen echt achter te laten?” zijn enkele vragen die wij regelmatig te horen krijgen.

In deze blog gaan we daarom dieper in op de top drie bezwaren die accountantskantoren ervan weerhouden de sprong naar de cloud te wagen. We benoemen zorgen waarin jij je misschien ook herkent, maar laten ook zien waarom ze onterecht zijn.

1. Veiligheid

Als kantooreigenaar kun je bezorgd zijn over de veiligheid van gevoelige financiële gegevens in de cloud. Wij merken vaak dat kantoren vrezen voor mogelijk datalekken of ongeautoriseerde toegang.

Cloudoplossingen zoals Microsoft 365 zijn toonaangevend in technologische innovatie, met beveiligingsfuncties die specifiek ontworpen zijn om de nieuwste digitale bedreigingen voor jouw kantoor aan te pakken. Door juist in de cloud te werken, ben je altijd een stap voor op beveiligingsrisico’s. In tegenstelling tot lokale systemen, die vaak achterlopen met updates, biedt de voortdurende innovatie in de cloud juist aanzienlijk minder risico’s.

2. Veranderbereidheid

Sommige kantooreigenaren zijn terughoudend om de controle over hun IT-infrastructuur op te geven.Ze vrezen voor de weerstand die het oproept bij collega’s om over te stappen naar cloudgebaseerde oplossingen. Daarnaast zien ze er vaak tegenop om tijd en middelen te investeren om een soepele overgang mogelijk te maken.

Het is vanzelfsprekend dat verandering tijd en energie kost. Maar op de lange termijn keer je dit natuurlijk om. Wanneer je de nieuwe toepassingen goed gebruikt maak je tijdswinst én dus indirect geld.

Optimale adoptie kan je verandertraject wel maken of kraken. Wat wij vaak in de praktijk zien is dat de helft van de Microsoft licenties niet, of fout worden ingezet.

Zorg daarom voor een aantal ambassadeurs binnen je organisatie. Deze medewerkers gaan de verandering voor je in gang zetten, maar betrek ze vroegtijdig en veelvuldig. Wees gerust, wij kunnen je als kantoor hierin volledig bij de hand nemen. Wij hebben vaker met dit bijltje gehakt.

3. Kosten

Sommige accountantskantoren kunnen zich zorgen maken over de kosten van de migratie naar de cloud. Hoewel cloudoplossingen vaak kostenefficiënt zijn op de lange termijn, zien ze de initiële investeringen en abonnementskosten als een obstakel.

De traditionele opslagsystemen die accountantskantoren gebruiken, zijn vaak duur en complex. Met Microsoft 365 heb je toegang tot veilige, schaalbare cloudopslag en geautomatiseerde back-upfuncties. Dit biedt een aanzienlijke vermindering van operationele kosten.

Lokale systemen vereisen namelijk continu onderhoud en updates, wat zowel tijdrovend als kostbaar is. Microsoft 365 wordt daarnaast automatisch bijgewerkt, waardoor je altijd beschikt over de nieuwste functies en beveiliging, zonder extra kosten (voor aanvullende licenties) of moeite.

In tegenstelling tot traditionele systemen, is het met Microsoft 365 eenvoudiger en kostenefficiënter om op te schalen, zonder de complexiteit van fysieke upgrades. Naast de basisfuncties biedt de cloud tal van geavanceerde tools die processen automatiseren en de productiviteit aanzienlijk verhoogt. Deze transitie kan de effectiviteit van jouw bedrijf met wel veertig procent verbeteren, waarbij zowel operationele efficiëntie als gebruikersgemak centraal staan.

Kortom

De overstap naar een volledige cloud oplossing is een onvermijdbare strategische keuze die jouw accountantskantoor toekomstbestendig maakt. Dus, waarom blijven vasthouden aan het oude wanneer de toekomst in de wolken ligt?

Enthousiast geworden over een migratie naar de cloud en wil je weten hoe dit er concreet voor jouw kantoor uitziet? Met onze hulp en begeleiding is deze overstap zo gepiept. Klik hier voor meer informatie en neem even contact met ons op.