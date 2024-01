Personalia | Jan-Wouter van Dam vennoot bij Gelders accountantskantoor

Van Lienden & Kooistra verwelkomt Jan-Wouter van Dam als nieuwe vennoot.

Jan-Wouter van Dam is sinds 1 januari 2024 toegetreden als vennoot. “Met deze uitbreiding realiseert Van Lienden & Kooistra een belangrijke mijlpaal voor de continuïteit van zijn kantoor en zorgt hij voor verdere groeimogelijkheden”, meldt het kantoor. “Jan-Wouter werkt sinds oktober 2022 bij Van Lienden & Kooistra en brengt waardevolle en jarenlange ervaring met zich mee als accountant en adviseur. Mede door deze ontwikkeling hoopt Van Lienden & Kooistra zijn klanten blijvend en voor een lange termijn van dienst te zijn.”

Van Lienden & Kooistra heeft vestigingen in Barneveld en Rhenen en is als accountant en adviseur gespecialiseerd in familiebedrijven. Met een team van inmiddels circa 35 collega’s is Van Lienden & Kooistra actief in Midden Nederland.