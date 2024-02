Column | Kijk eens wat vaker in de spiegel

In de gesprekken die ik heb met (aankomend) accountants gaat het vaak over ambitie en het leveren van kwaliteit. De (aankomend) accountant is trots op de maatschappelijke rol die hij vervult en wil zijn werk gewoon goed doen. Dat laatste hebben de Kwartiermakers toekomst accountancysector bevestigd en verwoord als: ‘dat veel individuele beroepsbeoefenaren gemotiveerd en van goede wil zijn’.

Je kunt deze column ook beluisteren.

Die zin gaat over het beroep van de accountant. Hoe gaat het dan met de mens achter de accountant? Het hebben van ambitie geeft immers ook een druk die zelf of gevoelsmatig door anderen wordt opgelegd. Door alsmaar te willen en moeten presteren, denk ik dat we wel eens vergeten om ook trots te zijn.

Wat betekent ‘trots zijn’ eigenlijk? Je bent trots als je blij bent met wat je hebt bereikt.

Als ik ‘trots zijn’ ter sprake breng, zie ik de twijfel toeslaan. Menig reactie die ik dan krijg: “Ik wil dit, dit en dat nog bereiken.” Ik herken dit als geen ander. Altijd de blik vooruit vanuit ambitie en carrière willen maken. Heel gezond natuurlijk, maar kun je ook blij zijn met wat je tot nu toe al hebt bereikt?

Ik gebruik hiervoor vaak de metafoor van een trap. Een trap heeft een aantal treden en je staat nu op een bepaalde trede. Heb je ook oog voor de treden die je al hebt genomen of alleen oog voor de treden die nog gaan komen? Overigens weet je nu nog niet hoe lang de trap is en hoeveel treden er zijn. Misschien goed om daarom ook oog te hebben voor dat wat al is geweest. Al is het maar om je ervan bewust te zijn dat je al ver bent gekomen.

Met de metafoor van de trap in mijn achterhoofd, ben ik heel benieuwd waarom we elkaar niet inspireren met verhalen over:

De reis die je hebt afgelegd.

Hoe ver je daarmee bent gekomen.

Datgene dat je al hebt bereikt.

Je kunt denken aan verhalen over wie je bent, waar je staat, wat je doet, jouw omgeving, je vrienden, je werk, etc. Er zijn voldoende facetten om naar te kijken.

Het is leuk om over successen te praten en nog leuker om die met anderen te delen. En nee, dat is niet patserig of egoïstisch. Het zorgt voor een positieve mindset en dat draagt bij aan zelfvertrouwen. Hét zelfvertrouwen waarmee je uit kunt spreken dat je trots bent op jezelf.

Kijk iedere ochtend even in de spiegel en spreek uit dat je trots bent op wat je hebt bereikt. Het kan zomaar het verschil maken voor de energie voor die dag.

Krijg jij een glimlach op je gezicht als je naar jouw plaats op de trap kijkt?

Ik ben Martine Cranendonk en begeleid (aankomend) accountants naar meer zelfvertrouwen. Ik ben ervan overtuigd dat als we meer verhalen met elkaar delen dat spreken over onderwerpen als durven, grenzen aangeven en hulp vragen normaal gaan worden. Dit is ook de reden dat ik ben gestart met de podcast ‘LOOTS praat met…’.

Over onder andere bovenstaande thema’s schreef Martine het e-book ‘Vanuit eigen kracht naar zelfvertrouwen’. Ook geeft ze maandelijks de gratis masterclass ‘Zelfvertrouwen door inzicht’. De eerstvolgende is op 29 februari a.s.