Investeren in een slimme samenwerking loont, maar weet je klant dit ook?

Je klanten willen graag actueel inzicht in hun cijfers en met jou sparren over hun onderneming, om zo onderbouwde beslissingen te kunnen nemen. Want daar zit hun passie; ondernemen. Met een online samenwerking via software geef je ze dat inzicht en dit levert efficiëntie op tussen jou en je klant. Van digitale aanlevering zonder papier tot in-context van boekingen chatten met elkaar. Investeren in een slimme samenwerking via software loont. Maar zien je klanten dit ook zo? Mensen hebben namelijk van nature de neiging om vast te houden aan gewoonten. Dus hoe kun je jouw klanten de meerwaarde van digitaliseren en online samenwerken in laten zien? Sarah Kocken, Exact-expert op het gebied van accountancy software, deelt in dit blog graag haar tips met je.

Er wordt veel digitaal gecommuniceerd en online informatie gedeeld tussen accountants en hun klanten. Maar zowel ondernemers als accountants geven aan dat juist daar ook nog veel te optimaliseren valt. Want waar 61% van de mkb-ondernemers aangeeft dat zij een goede online samenwerking belangrijk vinden, geeft 40% van de accountants- en boekhouders aan dat online samenwerken juist één van de belangrijkste sectorspecifieke uitdagingen is (MKB Barometer 2023). Wat maakt dit dan zo’n grote uitdaging? Ondanks dat de behoefte groot is, is het in de praktijk lastig om de stappen te maken om die verandering te realiseren, herkenbaar? Sarah geeft aan: “Een goede samenwerking bevordert het resultaat. Maar daar moet je wel wat voor doen. Het is niet voor niks een werkwoord.” Om je klanten dus mee te krijgen in een verandering, is het belangrijk om je in je communicatie te richten op de voordelen, voor je klant. What’s in it for thém. Het helpt om hierbij antwoord te geven op de vraag wat er moet veranderen en waarom, zodat je een duidelijke gewenste situatie voor de toekomst kunt schetsen. Houd dit antwoord vooral kort en bondig en probeer dit waar het kan ook visueel te maken.

Wat zet een verandering in beweging?

Schets een duidelijk beeld, liefst visueel, van de toekomstige ideale situatie voor je klant en jouw kantoor

Maak duidelijk welke voordelen er zijn voor de ondernemer ten opzichte van de huidige situatie, die verder gaan dan de voordelen voor jouw kantoor

Luister naar de wensen, en kies daarbij een passende vorm van samenwerking met je klant

“Door de samenwerking met je klanten te stroomlijnen en digitaliseren, kun je als kantoor echt het verschil maken voor je ondernemer. Geef context aan de financiële prestaties van je klant en voeg zo waarde toe aan je klantrelatie“

Sarah Kocken | Exact-expert | Accountancy

De gewenste toekomstige situatie

Het begint met een goed gesprek over de meerwaarde voor je klant om zo naar de zogeheten gewenste toekomstige situatie toe te kunnen werken. Maar wat is deze gewenste toekomstige situatie precies? Welke pluspunten levert dit voor je klant op? Als je duidelijk kan maken dat je ze gaat ontzorgen in hun administratiewerk, zullen ze eerder open staan voor verandering. Je kunt daarbij aangeven dat iedereen baat heeft bij het goed bijhouden van klantgegevens en -dossiers. Dat bereik je door de communicatie met je klant te centraliseren en te digitaliseren. Daarbij helpt het om het je klant zo makkelijk mogelijk te maken. Bied één enkele landingspagina of een app aan. Daar vinden je klanten informatie en kunnen ze in context met je kantoor communiceren. Met Mijn[Kantoor] breng je alles in één omgeving samen voor je klanten. Via deze digitale multitool stel je je klanten in staat hun administratie digitaal bij te werken. Facturen laat je hier eenvoudig goedkeuren en Vraagposten handelen jullie snel samen af. Dat levert concrete tijdswinst voor jullie beiden. Zo hebben klanten ervaren dat ze bij het verwerken van inkoopfacturen 73% sneller en het verwerken van verkoopfacturen zelfs 88% sneller zijn.

Voor iedere klant een passende vorm van samenwerken

Investeren in een samenwerking ondersteund door software met je klanten loont dus zeker, ook voor je klanten. “Door de samenwerking met je klanten te stroomlijnen en digitaliseren, kun je als kantoor echt het verschil maken voor je ondernemer. Geef context aan de financiële prestaties van je klant en voeg zo waarde toe aan je klantrelatie.”, aldus Sarah. Wij zijn altijd bezig met het ontwikkelen van apps en functionaliteiten waarmee we jou en je klanten gedurende het hele proces beter kunnen ontzorgen. Maar we begrijpen ook dat geen enkele klant hetzelfde is. Met de verschillende samenwerkingsscenario’s die onze software biedt, bepaal je zelf de mate van automatisering. En kun je samen met je klanten onderling afstemmen wat de rolverdeling wordt.

