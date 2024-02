Personalia | Uitbreiding partnerteam JAN© Accountants en Adviseurs

Per 1 januari 2024 zijn Rosa Kromhout van der Meer en Elizabeth Ilik toegetreden als partners van JAN© Accountants en Adviseurs.

Rosa Kromhout van der Meer

Rosa Kromhout van der Meer is sinds 2007 werkzaam bij JAN©. Ze begon er als Junior Salarisadviseur en werkt sinds 2014 als Adviseur Loonheffingen en Manager personeelsdiensten. Hierbinnen specialiseert zij zich in subsidies, de WKR en grensoverschrijdend werken. Rosa: “Dankzij de vele ontwikkel- en doorgroeimogelijkheden heb ik binnen JAN© alles kunnen doorlopen, van Junior-, Medior-, Senior- en Manager Personeelsdiensten, met als kers op de taart sinds 1 januari j.l Partner. Ik ben ontzettend trots en dankbaar voor het vertrouwen van JAN© Accountants en Adviseurs.”

Elizabeth Ilik

Elizabeth Ilik begon in 2010 bij JAN© als Senior Jurist, met als specialisaties arbeidsrecht, ondernemingsrecht, contractenrecht, huurrecht en migrantenrecht. Daarnaast is zij vakgroepeigenaar van JAN© Juristen. “Ik ben dankbaar voor het vertrouwen van JAN© Accountants en Adviseurs,” aldus Elizabeth. “Ik kijk ernaar uit om onze klanten op verschillende rechtsgebieden te ondersteunen met hun juridische uitdagingen. Zo kunnen zij zich focussen op hun core business.”

Andrea van der Giezen, lid Dagelijks Bestuur, is verheugd over de aanstellingen: “Rosa en Elizabeth zijn beiden autoriteiten op hun vakgebied. Met hun lange dienstverband zijn ze echt JAN©’ers in hart en nieren met een heel hoog servicegehalte. We zijn enorm trots dat we deze twee dames mogen verwelkomen in ons partnerteam!”

