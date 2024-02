Oud RJ-voorzitter Johan van Helleman overleden

Op 5 februari overleed op 79-jarige leeftijd Johan van Helleman. Van 1996 tot 2015 was hij als (emiritus) hoogleraar Accounting betrokken bij het departement Accounting van de School of Economics and Management van Tilburg University.

Johan van Helleman, afgestudeerd in Rotterdam, werkte als partner bij KPMG Accountants en was gespecialiseerd in financiële rapportage voor nationale en internationale klanten. Voordat hij bij KPMG kwam, bekleedde Van Helleman verschillende senior posities bij Royal Dutch Shell Group. Tevens was hij voorzitter van de Raad voor de Jaarverslaggeving, en stichtend voorzitter van de EFRAG Technical Expert Group.

Als voorzitter van de RvJ waarschuwde Van Helleman in 1999, nog voor de grote boekhoudschandalen die zouden volgen, voor de vermeende trend dat bedrijven met trucs hun cijfers kunstmatig opwaardeerden. Hij pleitte toen voor een strenge Nederlandse toezichthouder op financiële informatie naar voorbeeld van de SEC in de Verenigde Staten.