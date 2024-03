Boekhouder ‘klokjesman’ moet 2,5 jaar de cel in

Robbert van G., de boekhouder van de vorig jaar overleden klokjesman Nico van E., is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 2,5 jaar. De rechtbank neemt het hem ernstig kwalijk dat hij zijn kennis heeft ingezet om strafbare feiten te plegen.

Toen de politie onderzoek deed naar Klaas Otto, oprichter van motorclub No Surrender, dook in het dossier vaak de naam op van Rotterdammer Nico van E. Hij was de toenmalige schoonzoon van Otto. In de onderwereld stond Nico van E bekend als de ‘klokjesman’: hij handelde in peperdure horloges van merken als Rolex, Patek Philippe en Richard Mille. Dergelijke klokjes zijn populair onder criminelen om geld wit te wassen. De horloges zijn waardevast, klein en makkelijk te vervoeren.

Fraude

Nico van E kreeg hulp van onder meer boekhouder Robbert van G. Die maakte tientallen keren valse facturen op voor horloges. Justitie ontdekte dat rondom Van E dubieuze bedrijfjes werden opgericht. Robbert van G hielp om bedrijfjes op te richten voor de kinderen van Nico van E zodat ze aan elkaar kunnen factureren. ‘Uw boekhouder neemt het niet zo nauw,’ zegt Justitie in een eerdere fase tegen de ‘klokjesman’. Hij overleed in mei 2023 en kon daardoor niet meer vervolgd worden.

Overleden

Boekhouder Robbert van G hoorde afgelopen november 3 jaar cel tegen zich eisen. De rechtbank in Breda legde hem deze week 2,5 jaar gevangenisstraf op. ‘Hij was bezig met het opnemen van een grote hoeveelheid valse facturen. Hij heeft zijn kennis gebruikt om strafbare feiten te plegen. Door uw handelen kon crimineel geld ongehinderd in het legale betalingsverkeer terechtkomen,’ aldus de rechter.

Andere straffen

De zoon van Nico van E, David, moet zeven jaar de cel in. Eerder had het Openbaar Ministerie zes jaar geëist. Junior wordt niet alleen veroordeeld vanwege het geritsel met horloges. Ook is hij een van de leidende figuren in het opzetten van cocaïnetransporten vanuit Zuid-Amerika naar Nederland. Handlangers kregen eveneens 6 en 4,5 jaar opgelegd. Daarnaast waren er een aantal lagere straffen.