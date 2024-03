Boskalis heeft Nederland al deels verlaten, ASML praat met regering

Boskalis heeft een deel van zijn hoofdkantoorwerkzaamheden ondergebracht in Abu Dhabi, de hoofdstad van de Verenigde Arabische Emiraten. De baggeraar is van plan er verder uit te breiden, staat in een toelichting op de donderdag gepubliceerde jaarcijfers.

Boskalis-topman Peter Berdowski sprak vorig jaar januari nog met de vaste kamercommissie over het vestigingsklimaat in Nederland. Het ging toen om de zogenaamde ‘ketenwet’ die Nederlandse bedrijven verantwoordelijk wilde maken voor schending van mensenrechten door toeleveranciers in het buitenland. Deze wet was een te groot risico, waardoor Nederlandse bedrijven mogelijk uit ons land zouden vertrekken, waarschuwde Berdowski toen. Door de wet ging later een streep.

Emiraten

Desondanks verplaatst Boskalis een deel van zijn hoofdkantoor nu toch van Dordrecht naar de Verenigde Arabische Emiraten. ‘Om invulling te geven aan onze groeiambities wordt ter aanvulling op het hoofdkantoor in Nederland een tweede kantoorpoot ontwikkeld in Abu Dhabi’, schrijft Boskalis in een persverklaring. Er werken bijna 300 mensen in dit kantoor met twintig verschillende nationaliteiten. Boskalis verwacht een verdubbeling van het aantal werknemers in de komende jaren.

En daarbij blijft het mogelijk niet. Berdowski dreigde begin vorig jaar met het weghalen van zijn hoofdkantoor uit Nederland. Hij deelde De Telegraaf donderdag mee dat zijn onderneming hierover later dit jaar een besluit neemt. Deze uitspraak komt bovenop geruchten dat ook ASML Nederland deels de rug wil toekeren. De chipsmachinefabrikant zou serieus naar uitbreiding in Frankrijk kijken.

ASML

ASML-topman Wennink stelde in januari dat het bedrijf mogelijk elders gaat uitbreiden als dat in Nederland niet meer zou kunnen. Hij waarschuwde voor de gevolgen van een strenger migratiebeleid. De chipmachinefabrikant is in belangrijke mate afhankelijk van personeel uit het buitenland. Op een congres over het investeringsklimaat zei hij afgelopen woensdag: ‘Als ik ‘s ochtends wel eens in de spiegel kijk en me afvraag hoe we zo ver zijn gekomen, dan spelen drie factoren een rol: talent, toegang tot kapitaal en samenwerking. Daarbij is het belangrijk dat de risico’s en de beloning eerlijk worden gedeeld. Dat staat onder druk, mede door regulering in Nederland en de EU. We hebben een regering nodig die bedrijven laat groeien.’

Woensdag bleek dat het demissionaire kabinet een speciale taskforce heeft opgericht om chipmachineproducent ASML voor Nederland te behouden. De werknaam is Beethoven.