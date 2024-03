De Audit Boetiek: nieuw kantoor gaat tegen de stroom in

2023 was voor Dennis Huiskes en Thom de Lang het jaar waarin zij, met hun audit-only kantoor de Audit Boetiek, een Wta-vergunning verkregen. Een uitdagende en wellicht ietwat opmerkelijke stap, want het is er één tegen de stroming van de huidige overnamegolf in de accountancymarkt in. Toch geloven de twee nieuwe ondernemers in de accountancy, beiden voorheen werkzaam bij Deloitte, in de kracht van de door hen gekozen richting.

Wie kennis maakt met de Audit Boetiek, leert een jonge accountantsorganisatie kennen met het streven om kwalitatief hoogwaardige audit-only dienstverlening te verrichten. Het kantoor is gevestigd in ’s-Hertogenbosch en focust zich op mkb-ondernemingen. ‘De factor mens’ kenmerkt zich volgens Huiskes en De Lang als de belangrijkste kracht achter hun uitvoering van meer klantgerichte, transparante en slimmere controles.

Dennis Huiskes over het traject met de AFM: “De erkenning verkregen van de AFM ten tijde van de vergunningsaanvraag, maar ook de erkenning verkregen van onze partners, mensen en klanten vervullen ons met trots. Deze trots en het verkregen vertrouwen maakt dat de Audit Boetiek, juist in tijden van marktconsolidatie, het verschil wil maken door zich te binden aan haar kernwaarden: betrokken, betrouwbaar en van betekenis. Daadkracht en vastberadenheid ten aanzien van deze waarden zal leiden tot daling van de verwachtingskloof en toegevoegde waarde.”

Thom de Lang over toepassing van deze kernwaarden in de praktijk: “Een opleidingsmodel met continu wisselende teamleden tot gevolg, besluiteloosheid, een afstandelijke klantrelatie en niet te allen tijde op persoonlijke aandacht kunnen rekenen? Wellicht passend voor grote beursfondsen, maar niet voor het mkb. Bij ons is de externe accountant intensief betrokken bij de uitvoering van de controle. Klanten kunnen vertrouwen op vaste gezichten en weten dat ze bovenaan ons lijstje staan. Het zit in onze kernwaarden, en die slaan aan.”

Niet alleen richting (potentiële) klanten heeft de Audit Boetiek haar kijk op de markt duidelijk ontwikkeld, want hetzelfde geldt voor (toekomstig) personeel. In een Boetiek-organisatie waar mensen de belangrijkste kracht vormen, zou het tekort aan mensen in de sector toch een alarmerend signaal kunnen zijn. Met persoonlijke aandacht, een vier dagen tellende werkweek tegen een vergoeding voor vijf dagen en een rol binnen een groeiende organisatie, denkt de Audit Boetiek een aantrekkelijke werkgever te zijn in de arbeidsmarkt voor (jonge) accountants.