Column | Zien en gezien worden

Martine Cranendonk deelt een kort verhaal. Een situatie waarin zien en gezien worden essentieel zijn om als persoon en als team goed te presteren.

Je kunt deze column ook beluisteren.

Het is de laatste week van de opdracht en het team is compleet. Nou ja, bijna. De manager en partner hebben meerdere opdrachten tegelijk lopen en hebben aangegeven dat ze er deze week alleen op de donderdagmiddag zijn. De opdracht loopt volgens plan en er zijn geen spannende punten.

Alle leden van het team zijn met de laatste werkzaamheden bezig. De deadline is in zicht en jullie gaan het halen. Iedereen is blij. Het is toch maar weer gelukt dit jaar!

Op woensdagmiddag loopt ineens de contactpersoon van de klant verward de kamer binnen. Zijn mededeling: we zijn er zojuist achter gekomen dat….

De boodschap slaat in als een bom. Jij bent verantwoordelijk voor de communicatie, dus neemt direct contact op met de manager en de partner. En dan blijft het stil. Je belt, mailt en appt, maar krijgt geen gehoor.

In de tussentijd zie je dat je teamleden het lastig hebben om met het nieuws om te gaan. Je ziet dat ze je nodig hebben en maakt daar alle tijd voor. Je gaat met iedereen individueel in gesprek en hoort hun verhalen. Waar je kan, help je ze. Je merkt ook dat alleen al het delen van hun verhaal hen veel verlichting biedt.

In de tussentijd blijf je contact leggen met de manager en de partner. Je besluit iedereen naar huis te sturen. Er is zoveel gebeurd. Iedereen heeft rust nodig. Morgen kijken we verder.

Die avond blijf je bellen, mailen en apps sturen. Nog steeds geen gehoor.

Je hebt afgesproken dat het team morgen naar kantoor komt. Je hoopt de manager en de partner daar in levenden lijve tegen te komen, zodat ook jij je hart kan luchten. En voor het team is het goed om even uit de omgeving van de klant te zijn.

Jullie komen samen in de door jou gereserveerde zaal op kantoor. Om 10 uur heb je eindelijk de manager aan de telefoon. Hij schrikt zich rot en springt direct in de auto naar kantoor. Aangekomen op kantoor heeft hij ook de partner gebeld en samen stappen ze de zaal binnen.

De manager en de partner nemen jouw taak over. Je voelt eindelijk dat je even los kunt laten. Je hebt al je energie gestopt in het welzijn van het team. Wie was er voor jou toen het moeilijk was?

Word jij echt gezien?

Natuurlijk is dit korte verhaal een uitvergroting van een situatie zoals het in de praktijk zou gaan. En toch is het niet helemaal een uitvergroting.

De (aankomend) accountants die ik mag begeleiden spreken vaak over het begeleiden van hun team en het leveren van kwaliteit. Wat ik ook hoor, is dat het soms lastig is om hulp te vragen. Hierdoor is er niet altijd iemand die hen helpt. En dat kan zorgen voor onzekerheid.

Laten we er daarom voor elkaar zijn. Ook als het om een dagelijkse situatie gaat. Vraag je collega eens hoe het echt met haar/hem gaat.

Zie jij een ander echt en word jij echt gezien?

Martine Cranendonk begeleidt (aankomend) accountants naar meer zelfvertrouwen. Ik ben ervan overtuigd dat als we meer verhalen met elkaar delen dat spreken over onderwerpen als durven, grenzen aangeven en hulp vragen normaal gaan worden. Dit is ook de reden dat ik ben gestart met de podcast ‘LOOTS praat met…’.

Over onder andere bovenstaande thema's schreef Martine het e-book 'Vanuit eigen kracht naar zelfvertrouwen'.