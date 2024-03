KING Software verder als Bjorn Lunden

KING Software gaat verder onder de naam Bjorn Lunden. Het is een gevolg van de internationale samenwerking met de Zweedse gelijknamige groep. Wel blijven de huidige productnamen in gebruik.

Bjorn Lunden wil een toonaangevende leverancier van SaaS-oplossingen voor Noordwest-Europese bedrijven en accountantskantoren wordt. Om die reden werkt het Zweedse bedrijf sinds mei 2022 samen met KING. Vanaf 21 maart verandert de Nederlandse softwareleverancier zijn naam in Bjorn Lunden. ‘We zijn begonnen met het werken aan een gemeenschappelijk platform voor boekhouding, facturering en leveranciersbetalingen dat even goed zal werken, ongeacht waar je in Noordwest-Europa actief bent,’ zegt CEO Ulf Bokelund Svensson.

Nieuwe look

Naast een nieuwe naam krijgt KING Software een nieuwe uitstraling, die stapsgewijs geïmplementeerd wordt. Zo verandert niet alleen de handelsnaam, ook het grafisch profiel en logo zijn in een nieuwe jas gestoken.

Over de merken

Bjorn Lunden is een SaaS-bedrijf gevestigd in Noordwest-Europa, waar zes merken, voorheen KING Software, EazyProject, Bjorn Lunden, QBIS, Timekeeper en Due Compliance, hun krachten bundelen. Met een ruim 40-jarige historie is KING Software één van de eerste boekhoud/ERP-leveranciers in Nederland en een gevestigde naam. KING Software heeft een uitgebreid productportfolio opgebouwd wat onder meer boekhouden, een accountancy portal, facturatie, ERP, Customer Relationship Management (CRM), WMS, voorraadmanagement en projectadministratie omvat.

Samen vormen zij een organisatie met ongeveer 230 werknemers en bedienen zij ongeveer 40.000 klanten, met als gezamenlijk doel de automatisering, innovatie en optimalisering van bedrijfsprocessen en digitale samenwerking verder uit te bouwen op de internationale markt.