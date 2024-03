Exact Accountancy Innovation Summit: samenwerken aan de toekomst van accountancy  

Een evenement waar accountantskantoren in Nederland samen kwamen om de laatste ontwikkelingen in de accountancy markt te bespreken aan de hand van presentaties en rondetafelgesprekken. Zo werd er gesproken over de druk op efficiency door concurrentie, de krapte op de arbeidsmarkt en het belang van bouwen aan een persoonlijke relatie met ondernemers. Het evenement werd opgevolgd door het Accountancy in de Spotlight-diner waarbij de focus lag op de dialoog en inspiratie.

Het evenement, gehouden op Buitenplaats Kameryck, bood een platform voor experts van Exact om de roadmap voor accountancy te presenteren. Wilco Kraaij, productline director accountancy bij Exact, licht toe: “Er gebeurt veel in de accountancymarkt. Zo is schaalvergroting dagelijks in het nieuws, waarbij efficiency en automatisering een belangrijke rol speelt. Tijdens deze informatieve dag deelden wij onze inzichten met elkaar. De inzichten en praktische uitdagingen vanuit deze belangrijke groep kantoren geeft ons richting aan de benodigde ontwikkelingen binnen ons complete Accountancy suite.”

Innovaties in accountancy

Tijdens interactieve rondetafelsessies werden innovaties besproken; innovaties die nodig zijn om de uitdagingen in de accountancy sector, nu en in de toekomst, het hoofd te bieden. Niet alleen door het tekort aan medewerkers neemt de werkdruk verder toe, ook nieuwe regelgeving zoals de Europese richtlijn Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) verhoogt de vraag naar accountants.

Technologische ontwikkelingen zoals artificial intelligence en robotic accounting houden de sector ook bezig. De huidige ontwikkelingen brengen kansen met zich mee. Routinematige werkzaamheden zoveel mogelijk automatiseren zorgt ervoor dat kantoren slimmer en efficiënter kunnen werken. Wilco Kraaij licht toe: “Kantoren blijven flink investeren in automatisering, dit sluit aan bij het Exact MKB Barometer-onderzoek waaruit blijkt dat 53% van de accountants het verminderen van handmatige administratieve handelingen als grootste uitdaging ziet. Daarbij zien we een trend dat kantoren de kwaliteit en volledigheid van de administratie gedurende het jaar proberen te borgen. Exact speelt in op die trend met Smart Closing, een geautomatiseerde checklist die een administratie op juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid controleert en ook al een deel van de dossieropbouw doet ten behoeve van het samensteldossier. De samenstel afdelingen verhogen op deze manier de kwaliteit van de administratie, besparen direct tijd maar verschuiven ook de uren vanuit de samenstelpraktijk naar de administratieve afdeling”.

Accountantskantoren in de spotlight

De Accountancy Innovation Summit werd afgesloten met het Accountancy in the Spotlight Diner. Gedurende deze avond vertelden onder anderen CEO Paul Ramakers en CCSO Marcel van de Sandt hoe de organisatie inspeelt op ontwikkelingen binnen accountancy en hoe de combinatie van innovatie en service vanuit Exact hen hierin kan helpen. Sophie Wildeboer, CMO bij Exact, presenteerde over het 40-jarig bestaan van de softwareontwikkelaar en lichtte toe wat Exact doet om het merk en de samenwerking te versterken. Het evenement bood de unieke gelegenheid om de banden tussen de accountantskantoren en Exact te versterken. Marcel van de Sandt vertelt: “Het evenement is opgezet voor onze accountants. Deze dag en avond is de ultieme gelegenheid voor onze klanten en collega’s om informatie, inzichten en kennis uit te wisselen. Voor ons een kans om onze waardering te tonen aan onze top accountancy kantoren en hen in de spotlight te zetten. We kijken terug op een zeer geslaagde en informatieve dag en kijken er naar uit om de aanwezigen op 19 juni op ons jaarlijkse klantenevent, Exact Live, te zien.”