Kleine dorpsaccountant is in Groningen haast niet meer te vinden

De vertrouwde dorpsaccountant met een klein kantoor en een enkele medewerker is in de provincie Groningen bijna uitgestorven. Accountantskantoren gaan – net als in de rest van het land – mee in de trend van fusies en overnames, veelal ingegeven door een gebrek aan personeel en toenemende regeldruk. Dat constateert regionale omroep RTV Noord in een artikel over de stand van de Groningse accountancysector.

Renate Paans van Paans Accountancy in Onstwedde is een uitzondering op de regel, komt in het artikel naar voren. 25 jaar geleden zegde ze haar baan bij KPMG op en begon ze voor zichzelf. Maar over een paar jaar is het wel de vraag hoe het verder moet met het kantoor van de Groningse accountant. Voor haar personeel en klanten hoopt Paans dat het bedrijf na haar pensionering kan worden voortgezet, maar liever niet door een grote partij.

Fusies en overnames

RTV Noord zette op een rij welke fusies en overnames zich de afgelopen tijd voordeden binnen de Groningse accountancy, en dat zijn er nogal wat. De trend dat kleinere accountants verdwijnen zal in Groningen dan ook alleen maar verder doorzetten, verwacht accountant Grady Hofstra, eigenaar van Van der Meer Accountants in Groningen. ‘Een leuk, klein accountantskantoor, dat is er nu al bijna niet meer in het Groningse’, zegt Hofstra. ‘Kantoren met minder dan tien à vijftien mensen in dienst zullen dit allemaal niet overleven.’

Titel inleveren

Ook in Groningen werd bij enkele accountantskantoren al de beroepstitel ingeleverd om verder te gaan als administratiekantoor. Peter van der Veen van ‘Maat en Van der Veen’ in Groningen deed dat vorig jaar, net als Kootstra Register Belastingadviseurs en Administratieve Dienstverleners in Leek.

