GBNED zet oplossingen voor E-factureren en scan en herken van boekingsdocumenten op een rij

Elektronisch factureren begint steeds meer ingeburgerd te raken, waarbij de (rijks)overheid een grote voortrekkersrol vervult. Oplossingen voor scannen en herkennen van boekingsdocumenten blijven met name populair binnen de accountancy ten dienste van het mkb-segment. Dat concludeert onderzoeksbureau GBNED in de nieuwe uitgave van het rapport “Gids Elektronisch factureren en scan herken van boekingsdocumenten”.

Het rapport geeft uitgebreid inzicht in tientallen oplossingen op het gebied van E-factureren en scannen en herkennen van boekingsdocumenten. Hierbij wordt opgemerkt dat steeds meer standaard boekhoudsoftware onder de motorkap dergelijke functies ook ondersteunt. Interessant is dat Peppol als hét standaard netwerk wordt gezien voor E-factureren en daaraan verbonden berichtsoorten, zoals orders, en factuur retourberichten. Steeds meer oplossingen bieden een combinatie van E-factureren en het herkennen en verwerken van PDF-documenten. Deze laatste worden overwegend per email uitgewisseld.

De papieren factuur heeft haar langste tijd gehad en daarmee ook het traditionele scannen daarvan. Ook (kassa)bonnen worden steeds meer digitaal uitgewisseld, zoals via een app op een smartphone. Machine learning (als deelgebied van AI) heeft de volle aandacht bij het herkennen van boekingsdocumenten als onderdeel van inkomende factuurverwerking.

Naast een specificatie van geboden oplossingen biedt het rapport inzicht in onderwerpen als:

Gerelateerde berichtstandaarden;

Betrokken organisaties en initiatieven;

Robotic accounting; met AI en machine learning.

VAT in the Digital Age (ViDA).

De complete uitgave “Gids Elektronisch factureren en scan herken van boekingsdocumenten” is gratis beschikbaar.