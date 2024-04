Bank of England verruilt KPMG voor EY

De centrale bank van Engeland heeft na een tender EY gekozen als accountant vanaf het boekjaar dat eindigt op 28 februari 2025. EY lost daarmee KPMG af, die de boeken sinds 2006 controleerde.

Het lucratieve contract (ter waarde van 4 miljoen euro) is ingegaan op 1 maart 2024. KPMG helpt het komende jaar bij de overdracht. Dit kantoor controleerde de jaarrekening sinds 2006. In Engeland moeten accountants na maximaal tien jaar rouleren. Wordt het contract openbaar aanbesteed, dan kan het met tien jaar worden verlengd.

In 2018 zette de Bank of England vraagtekens bij het voortbestaan van KPMG, dat na een reeks van schandalen in problemen was gekomen. De centrale bank testte toen de weerbaarheid van haar eigen accountant. Uit de test bleek dat KPMG bestand was tegen grote financiële tegenvallers.