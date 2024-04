Amerikaanse accountants vinden 1,8 miljard op rekening die leeg had moeten zijn

De Amerikaanse staat South Carolina heeft de boekhouding niet helemaal lekker op orde. Accountants vonden 1,8 miljard dollar (ruim 1,6 miljard euro) op een bankrekening die leeg had moeten zijn.

Niemand in South Carolina blijkt te weten hoe het astronomische bedrag op de bankrekening van de staat terecht is gekomen en het is zelfs onduidelijk of het echt is, meldt RTL Nieuws. Het geld werd vorig jaar oktober ontdekt, maar staat mogelijk al sinds 2017 op de rekening.

Accountant ontslagen

De belangrijkste accountant die gaat over de overheidsfinanciën van South Carolina werd vorig jaar ontslagen om ‘een boekhoudkundige fout van 3,5 miljard dollar’. Ambtenaren die proberen te achterhalen wat er fout is gegaan vermoeden dat de gevonden 1,8 miljard dollar daarmee te maken heeft, maar bewijs is er niet.

Gouverneur McMaster zegt dat onderzoek wordt gedaan naar het geld, en naar de vraag of het nu ook echt kan worden uitgegeven. “Deze situatie wekt niet veel vertrouwen”, erkent hij. “Maar het goede nieuws is dat er geen geld verloren is gegaan. De vraag is wel wat we ermee moeten doen.”

