Veranderen of verdwijnen: de reis van VO accountants naar abonnementenmodel

Corlin van Oeveren zit ontspannen in zijn goed georganiseerde kantoor terwijl hij vertelt dat hij jarenlang alleen maar heeft gewerkt. “De winst was goed, waardoor we comfortabel konden leven. Echter, als ik de winst afzet tegen alle tijd die ik erin heb gestoken. Die berekening sla ik liever over.” Het roer moest om want het traditionele verdienmodel piepte en kraakte bij het accountantskantoor uit Delft.

In 2018 zet Van Oeveren onder begeleiding van een coach de eerste stappen in de transitie door de betaling per uur in te ruilen naar voorschotten met een afrekening. Hij realiseert zich echter snel dat deze aanpak niet de gewenste efficiëntie en stimulans voor ondernemerschap biedt, noch een oplossing vormt voor de beperkingen van het verdienmodel gebaseerd op de beschikbare uren van personeel.

De doorbraak

De echte doorbraak vindt plaats wanneer hij kiest voor abonnementen met strak gedefinieerde dienstverlening, ondersteund door IT-oplossingen zoals GoProposal, om het offerteproces te optimaliseren. Het model is ontworpen voor klanten die meer dan 1 miljoen euro omzet hebben en willen groeien. Het focust op waardevolle diensten, zoals advies over bedrijfswaardering, groei en het verbeteren van de winst.

Deze transformatie verliep niet zonder obstakels. Het perfectioneren van processen en het juist prijzen van diensten kost enkele jaren. “Het is essentieel om een focus te behouden en de juiste klanten te selecteren”, benadrukt Van Oeveren. Deze inspanningen blijken een gouden greep. Geen enkele klant heeft opgezegd na de invoering van het nieuwe model. “Klanten en prospects waarderen de transparantie en duidelijkheid van het abonnementsmodel. Dat heeft geleid tot een sterkere klantrelatie en verbeterde financiële prestaties.”

De impact op de organisatie

Voor Corlin van Oeveren en zijn team betekent de overstap naar een abonnementsmodel een significante verbetering. Hij vindt meer rust en durft beslissingen te nemen die uiteindelijk lonend blijken. Het model bevordert ondernemerschap en efficiëntie binnen het bedrijf. Tegelijkertijd moet Corlin erkennen dat het niet voor iedereen geschikt is, met name voor degenen die vasthouden aan het traditionele model. Financieel gezien is de overstap een succes, met een omzetstijging tot €170k per FTE. Dat is een indrukwekkende prestatie voor een kantoor van 6 medewerkers

Deze transformatie vertoont sterke overeenkomsten met de verschuiving die softwarebedrijven hebben gemaakt naar cloudgebaseerde abonnementen. Zijn overstap naar een abonnementsmodel heeft geleid tot verhoogde klantbetrokkenheid en -tevredenheid. Dit komt door de transparantie en de dienstverlening op maat die het model biedt. Op een vergelijkbare manier plukken softwarebedrijven de vruchten van hun overstap naar de cloud. Ook zij ervaren voordelen zoals continue focus op de wensen en tevredenheid van klanten. Deze veranderingen vragen om aanpassingen en bieden uitdagingen. Echter, ze leiden tot een gezondere bedrijfsvoering, gericht op voortdurende aandacht voor klantwensen en -tevredenheid.

Vooruit kijken

De resultaten van de verandering binnen zijn eigen kantoor hebben hem geinspireerd om andere accountants- en administratiekantoren te ondersteunen bij hun overgang naar een abonnementsmodel. Hij heeft hiervoor het mastermind-programma ontwikkeld. Dit programma is ontworpen om kennis, ervaringen en best practices te delen. Kantoren krijgen zo een goede voorbereiding op een succesvolle overstap naar een abonnementsgericht bedrijfsmodel.

De reis van Van Oeveren Accountants van een traditioneel model naar een abonnementsmodel illustreert de kracht van innovatie en aanpassingsvermogen in het huidige accountancy landschap. Het benadrukt dat, ondanks de uitdagingen, de beloningen in termen van klanttevredenheid, efficiëntie en financiële prestaties de inspanning meer dan waard zijn. Ik neem mijn petje af voor de moedige en succesvolle stap die Corlin heeft gemaakt en wens de kantoren die willen overstappen naar een toekomstgericht bedrijfsmodel veel succes.

Dit artikel is geschreven door Joris Joppe, managing director bij Visionplanner.