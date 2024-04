Veel ondernemers voorzien overstap naar deelmobiliteit

Meer dan acht op de tien ondernemers (82%) verwacht over te stappen van het bezitten naar het delen van vervoersmiddelen. Dit blijkt uit een jaarlijks onderzoek van ANWB Zakelijk naar deelmobiliteit.

De resultaten laten een positieve verschuiving zien in de verwachtingen over het zakelijke gebruik van deelmobiliteit. Vergeleken met vorig jaar, toen slechts twee op de drie ondernemers (66%) een overstap naar deelmobiliteit verwachtte, is dit een aanzienlijke toename.

Het grootste deel van de ondernemers (25%) dat verwacht vervoersmiddelen te gaan delen in plaats van te bezitten, ziet dat op korte termijn gebeuren. Zij verwachten binnen drie tot vijf jaar de overstap te maken naar deelmobiliteit. Het gebruiken in plaats van bezitten gaat over alle vervoersmiddelen die organisaties gebruiken zoals auto’s, maar ook fietsen, scooters en bakfietsen.

“De enthousiaste reactie van ondernemers op de verwachting dat in de toekomst het delen van voertuigen zal toenemen, heeft ons best verrast,” zegt Patrick van Weert, Product Manager bij ANWB Zakelijk. “Hoewel ondernemers traditioneel erg gehecht zijn aan hun eigen voertuig, oftewel hun ‘stalen ros’, openen zij hun ogen voor de mogelijkheden van gedeeld vervoer. Dit wordt mede gedreven door snel stijgende kosten van het bezitten van een auto of bestelbus, de parkeerproblemen en toenemende verkeersdruk in de binnensteden, wat hen stimuleert om alternatieve vervoerswijzen te overwegen.”

De opmars van het delen van voertuigen is ook in de praktijk te zien, een trend die door deelautoaanbieders wordt bevestigd. Op dit moment zijn volgens MyWheels, 20 procent van de ritten voor zakelijke doeleinden en zal dit percentage gestaag groeien.

Het mkb verwacht eerder over te stappen dan de zzp’er

Opvallend is dat uit het onderzoek blijkt dat de meeste mkb’ers (35%) binnen drie tot vijf jaar verwachten over te stappen op gebruik in plaats van bezit van vervoersmiddelen. Dit in tegenstelling tot de grootste groep zzp’ers, waarvan 28 prcocent aangeeft dat ze waarschijnlijk vijf tot tien jaar nodig zullen hebben om deze verandering door te voeren.

“Wij denken dat mkb’ers eerder verwachten over te stappen op deelmobiliteit door het aantal voertuigen dat gebruikt wordt of in bezit is. Een zzp’er heeft maar één voertuig nodig terwijl een mkb-bedrijf vaak meerdere voertuigen heeft en afwisselt. Een grotere investering dus,” stelt van Weert.