Column | Al die verwachtingen

Verwachtingen spelen een grote rol bij sociale interacties. Het is een onderwerp om in het dagelijks leven rekening mee te houden. Verwachtingen komen dan ook regelmatig in mijn begeleiding ter sprake.

Je kunt de column ook beluisteren.

Wikipedia geeft de volgende definitie van ‘Verwachting’:

De aanname of hoop dat een handeling of gebeurtenis ook werkelijk plaats gaat vinden. Een verwachting kan realistisch zijn, maar hoeft niet.

Ik maak onderscheid in twee soorten verwachtingen:

Jouw eigen verwachtingen

Verwachtingen die jij denkt dat anderen van jou hebben

In de praktijk komt het nogal eens voor dat verwachtingen onvoldoende scherp zijn. Denk bijvoorbeeld aan de verwachting dat je net zo snel door zal groeien als anderen die tegelijk zijn gestart. Dit is een voorbeeld van een eigen verwachting. Deze kun je, in zekere mate, bijsturen.

Hoe gaat het dan met verwachtingen die je denkt dat anderen van jou hebben? Zijn die er altijd echt of denk je dat die er zijn?

Na enig doorvragen blijkt vaak dat iemand denkt dat die verwachtingen er zijn. Het is niet besproken en toch heb je het gevoel dat het er is.

Hoe werkt dat in de praktijk?

Je hoort van een collega dat een (senior) manager of partner doorgroei binnen de organisatie hoog in het vaandel heeft staan. De kans bestaat dat jij denkt: Als ik afwijk van het standaard doorgroeipad krijg ik vast een discussie.

Tijdens een opdracht ben jij het oneens met deze (senior) manager of partner. Stap jij dan gemakkelijk op haar of hem af?

Het is belangrijk om voor jezelf goed te weten wat de werkelijkheid is. Is jouw verwachting echt aanwezig of is het jouw perceptie?

Als je te veel bezig bent met de verwachtingen die anderen misschien van jou hebben, bestaat het risico dat je dingen gaat doen die niet bij je passen of die je niet wil. Hoe krijg je meer zicht op jouw eigen verwachtingen of de verwachtingen die je denkt dat de ander heeft?

Inzicht in jezelf

Hierbij spelen inzicht in jezelf en communicatie een belangrijke rol. Door inzicht in jezelf krijg je meer zicht op wat jij belangrijk vindt. Door in gesprek te gaan met de ander, krijg je meer zicht op wat er bij de ander speelt. Daarbij kun je de vraag stellen: wat verwacht jij van mij?

Hierdoor hoef je niet te steunen op verhalen, borduur je niet voor op percepties van anderen en kun je zelf bepalen of jij kan of wil voldoen aan die verwachting.

En tijdens het inzicht krijgen in jezelf of het gesprek met de ander kun je er ook zomaar achter komen dat de verwachtingen die jij in je hoofd hebt misschien helemaal niet realistisch of terecht zijn.

Heb jij voldoende inzicht in jezelf en de echte verwachtingen van anderen?

Ik ben Martine Cranendonk en begeleid (aankomend) accountants naar meer zelfvertrouwen. Ik ben ervan overtuigd dat als we meer verhalen met elkaar delen dat spreken over onderwerpen als durven, grenzen aangeven en hulp vragen normaal gaan worden. Dit is ook de reden dat ik ben gestart met de podcast ‘LOOTS praat met…’.

Over onder andere bovenstaande thema’s schreef Martine het e-book/luisterboek ‘Vanuit eigen kracht naar zelfvertrouwen’. Ook geeft ze maandelijks de gratis masterclass ‘Zelfvertrouwen door inzicht’. De eerstvolgende is op vrijdag 26 april a.s.