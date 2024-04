Help! Een nieuw programma

Een van de vermoeienissen van deze tijd is dat het lijkt of niets hetzelfde blijft. Alles is aan verandering onderhevig. En het lijkt wel of de veranderingen steeds sneller komen. Herkenbaar?

Onze overheid komt vaak met nieuwe wetgeving of past regelgeving aan. Gevolg is dat automatisering moet worden aangepast. Maar softwareleveranciers komen met de regelmaat van de klok met nieuwe programma’s of noodzakelijke updates. Je organisatie en jij moeten op training of krijgen bijscholing. Dat kost niet alleen veel tijd maar ook veel geld.

Veel tijd

Accountants en hun werknemers kunnen zomaar vijf dagen per jaar kwijt zijn aan bijscholing en cursussen. Veel cursussen en trainingen zijn overdag. Er zijn natuurlijk ook bijscholingsavonden. Maar hoe dan ook, het kost veel tijd. Zeker als je in de provincie woont en je te maken hebt met reistijd en files.

Als een werknemer verplicht is bepaalde scholing te volgen om het werk waarvoor hij is aangenomen uit te voeren, moet de werkgever deze scholing kosteloos en indien mogelijk, tijdens werktijd aanbieden. Het kostenplaatje omvat niet alleen de tijd die aan de scholing wordt besteed maar ook het feit dat het werk dat de werknemer tijdens de scholing had kunnen verrichten, blijft liggen.

Nieuwe software

Door steeds veranderende wetgeving en hack mogelijkheden zijn er regelmatig aanpassingen in de diverse softwarepakketten noodzakelijk. Soms zijn de noodzakelijke wijzigingen zo groot dat het beter is voor de softwareleverancier om een compleet nieuw pakket te introduceren.

Hartstikke leuk natuurlijk maar ook erg lastig.

Opnieuw zelf naar een cursus waar je les krijgt en niet te vergeten: je werknemers. Een dag(deel) ervaren en proberen hoe het nieuwe systeem werkt. Andere accountants ontmoeten, ervaringen uitwisselen. Echter, gedurende de weken kom je er achter dat je het systeem zelf niet zo heel veel gebruikt. En nu heb je informatie uit dat nieuwe systeem nodig, ben je vergeten hoe het ook alweer werkt. Dan zit er niets anders op dan een collega te vragen om het voor je te doen.

Uitkomst

Er zijn natuurlijk diverse manieren om dit anders op te lossen. Je kan de helpdesk bellen van de desbetreffende softwareleverancier. Hopen dat je geen uitgebreid keuzemenu krijgt maar snel een persoon aan de lijn krijgt die je direct verder kan helpen. De gebruiksaanwijzingen lezen kan uiteraard ook. Hopelijk heeft die goede zoekmogelijkheden en worden de verhalen verduidelijkt met plaatjes.

Newbase laat zien dat het ook anders kan. Alle mogelijke handelingen zijn vastgelegd in korte demofilms met een compleet stappenplan erin verwerkt. Als er nieuwe functies of mogelijkheden komen, worden daar direct films van gemaakt. En mocht je er met behulp van de films toch niet uitkomen? Dan bel je onze supportafdeling. De telefoon wordt gelijk opgenomen en je wordt verder geholpen. Heb je een vraag buiten onze openingstijden? Dien dan een ticket in en het antwoord volgt de eerstvolgende werkdag.

Handig is dat Newbase gratis login mogelijkheden aanbiedt aan accountants. Zo is het mogelijk om als accountant realtime financieel inzicht te verkrijgen in het reilen en zeilen van je klanten.

Meer weten? Klik hier om naar de website te gaan.