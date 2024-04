Van intuïtie naar inzicht via dashboard: MelkMeester

Hoe krijgen veehouders inzicht in hun bedrijf? Als deze vraag wordt gesteld tijdens een bijeenkomst van WEA Noord-Holland met een groep melkveehouders blijft het even stil. Dan begint er een te vertellen: “Om eerlijk te zijn, kreeg ik van mijn accountant enkel de jaarrekening met daarbij pdf-bijlagen met cijfers die relevant zijn voor melkveehouders. Daar keken we eigenlijk nooit naar, omdat ze vooral informatie bevatten over het verleden. Ik maakte financiële beslissingen puur op gevoel. Maar ik wil meer inzicht. Daarom ben ik overgestapt naar WEA Noord-Holland.”

Het betoog van deze melkveehouder slaat de spijker op zijn kop tijdens de bijeenkomst in het Rundveemuseum in Aartswoud, waar melkveehouders kennismaken met MelkMeester. Dat is het dashboard dat WEA Noord-Holland in Visionplanner heeft ontwikkeld voor melkveehouders. Het dashboard bevat actuele cijfers die melkveehouders helpen om financieel doordachte beslissingen te nemen.

Grote prijsschommelingen

WEA Noord-Holland wil met MelkMeester de nieuwsgierigheid naar de cijfers aanwakkeren, om zo klanten beter te bedienen met gericht advies. Daar is grote behoefte aan. De melkveehouderij kent grote prijsschommelingen en wisselende regelgeving waardoor inzicht in de kapitaalintensieve bedrijfsvoering noodzakelijk is. WEA Noord-Holland verstrekt klanten nu al elk kwartaal een overzicht van hun cijfers. MelkMeester moet deze cijfers écht gaan laten leven.

Dat lukt. Bram Kranendonk van WEA Noord-Holland legt MelkMeester uit en deelnemers klikken op het dashboard. De dashboards zijn gekoppeld aan hun boekhoudpakket waardoor realistische cijfers op het dashboard verschijnen.

Doorklikken naar details

“Het gebruik van grafieken geeft inzicht in de financiële gegevens en maakt het gemakkelijk om trends en patronen te herkennen”, legt Kranendonk uit. “Tabeloverzichten bieden een totaaloverzicht van de kosten, waarop kan worden doorgeklikt om meer details te zien.” Binnenkort voegt WEA Noord-Holland ook benchmarking aan het dashboard toe, zodat melkveehouders hun eigen resultaten kunnen vergelijken met de markt.

“Wat gaaf, je kunt inzoomen op de cijfers en zien hoe ze tot stand zijn gekomen”, zegt een melkveehouder die samen met haar zoon is gekomen en op zoek is naar meer inzicht in het familiebedrijf. “Dit wil ik graag hebben, ik ga me er de komende tijd in verdiepen.”

Liquiditeitsprognose

Alle deelnemers zijn enthousiast over het inzicht. “Is het ook mogelijk om een liquiditeitsprognose te maken?” “Ja, dat kan zeker”, zegt Hans Kater, relatiemanager bij WEA Noord-Holland. “Net als een begroting, dus ideaal als je financiering nodig hebt.”

De melkveehouders geven aan dat ze komende tijd met MelkMeester aan de slag gaan. WEA Noord-Holland begeleidt ze zodat ze meer grip op hun bedrijf krijgen. Is de pilot een succes dan stelt het accountantskantoor MelkMeester beschikbaar aan alle circa 200 melkveehouders die het bedient.

