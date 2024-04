De 5 belangrijkste accountancytrends in 2024

Een nieuw jaar in de accountancysector is alweer volop aan de gang – en het belooft opnieuw een jaar te worden vol ontwikkelingen, uitdagingen en veranderingen. Ben jij benieuwd naar de 5 belangrijkste accountancytrends? Lees dan zeker verder, want in deze blog zetten wij de meest cruciale ontwikkelingen voor jou op een rij!

Trend 1: Flexibiliteit blijft koning

De afkoelende economie en het gevoel van een onzekere, kwetsbare markt zorgen bij moderne ondernemers voor een stijgende behoefte aan flexibiliteit, aanpassend vermogen en inzicht in hun bedrijfsvoering via online boekhouden. De accountant is in dit proces voor erg veel ondernemingen dan ook de aangewezen adviseur.

Trend 2: De duurzame accountant

Duurzaam boekhouden en ondernemen komt in een stroomversnelling als gevolg van de intrinsieke wens om maatschappelijk verantwoord te ondernemen én de toenemende regel- en wetgeving. Er is een groeiende behoefte aan advies rondom duurzaamheid en dat is voor de accountant een uitgelezen kans om zich te onderscheiden.

Trend 3: Cybersecurity

Cybercriminaliteit is de afgelopen jaren drastisch gestegen. Accountantskantoren bevatten enorm veel vertrouwelijke gegevens van verschillende partijen, waardoor ze een aantrekkelijk doelwit vormen voor online criminelen. Binnen de accountancysector is meer bewustwording en kennis over cybersecurity absoluut noodzakelijk.

Trend 4: Technologisering

Nieuwe technologieën hebben het beroep van de accountant ingrijpend veranderd en zullen dat aankomend jaar – én in een toenemend tempo! – blijven doen. Automatisering via Artificial Intelligence (AI), innovaties aan de hand van digitalisering en technologie én de stijgende behoefte aan e-invoicing zijn de meest invloedrijke tech-trends in 2024.

Trend 5: Personeelstekort

Het personeelstekort in de accountancysector is om verschillende redenen ook in 2024 weer hét gespreksonderwerp. Verdere automatisering kan het probleem verkleinen, maar om deze uitdaging op langere termijn het hoofd te kunnen bieden, zal de sector als geheel het vak moeten promoten en inhoudelijk aantrekkelijker maken voor nieuwe generaties accountants.

Je merkt het meteen: 2024 wordt voor de accountancysector alweer een belangrijk jaar vol veranderingen, uitdagingen, aanpassingsvermogen en groeikansen. Trends en ontwikkelingen zoals deze hierboven bieden immers heel wat mogelijkheden en vruchtbare bodem om als accountant op in te spelen. Zo kan je je positie als adviseur versterken, je ondernemers nog beter servicen en je kantoor nog meer op de kaart zetten.

Maak van 2024 een geweldig succes!

Wil jij meer weten over deze 5 accountancytrends? Duik dan in Yuki’s uitgebreid trendrapport!