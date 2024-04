Gelderland wacht met smart op KPMG-rapport over commissaris van de Koning

Commissaris van de Koning in Gelderland John Berends zit al meer dan een half jaar thuis na klachten over ongewenst gedrag. De Gelderse politiek besloot tot een onderzoek en schakelde daarvoor KPMG in. Maar het onderzoek duurt lang en de tijd begint te dringen.

Afgelopen najaar berichtte De Gelderlander dat Commissaris van de Koning Berends zich volgens medewerkers schuldig maakte aan scheldpartijen en pesterijen. Ambtenaren zouden niet goed met hem kunnen samenwerken en bovendien probeerde hij meer zeggenschap te krijgen over zijn ambtenaren.

De provinciale bestuurder legde daarop zijn werk neer en zei het onderzoek van KPMG zelf ook graag te willen. Voormalig burgemeester van Leiden Henri Lenferink werd aangesteld als tussenpaus, maar sindsdien begon het wachten op de bevindingen van het accountantskantoor, schrijft de regionale krant nu. Alle interviews met betrokkenen zijn inmiddels wel afgerond en KPMG verwacht in juni klaar te zijn.

Herbenoeming onzeker

Inmiddels komt het einde van de termijn van de in 2019 aangestelde Berends in zicht en begint de tijd dus te dringen. Want kan de Gelderse bestuurder straks door of niet? Die vraag blijft boven de markt hangen, terwijl een eventuele herbenoemingsprocedure nu wel ongeveer opgestart zou moeten worden.

De lange duur van het onderzoek is voor alle betrokkenen vervelend, vindt ook CDA-fractievoorzitter Daisy Vliegenthart. Charlotte de Roo van GroenLinks stelt in de krant dat het lastiger wordt voor Berends om terug te keren nu het onderzoek zo lang duurt. “Het was voor iedereen fijner geweest als het proces sneller was gegaan.”

Bron: Zijn termijn is al bijna voorbij, maar het onderzoek naar de in opspraak geraakte commissaris John Berends is nog altijd niet klaar