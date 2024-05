Luc Versteijlen als enige Nederlander finalist Audit Awards

Tijdens de jaarlijkse Audit Awards worden in drie categorieën prijzen uitgereikt aan pioniers binnen audit. Luc Versteijlen, auditpartner bij Qconcepts, is door een internationale jury vol gerenommeerde auditprofessionals geselecteerd tot finalist in de hoofdcategorie: Audit MVP of the Year.

Audit MVP of the Year

De titel Audit MVP of the Year gaat naar een high achiever; een impactvolle auditor die altijd verder kijkt. Een werkelijk inspirerende most valuable person die succes als zijn verantwoordelijkheid ziet en tegelijkertijd anderen ondersteunt en begeleidt om nieuwe doelen te bereiken en hun volledige potentieel te benutten. De focus hierbij moet liggen op innovatie binnen het vakgebied.

Finalist Luc Versteijlen

Luc Versteijlen werkt als registeraccountant voor diverse middelgrote nationale en internationale cliënten. Binnen Qconcepts maakt hij deel uit van de vaktechnische afdeling met speciale aandacht voor innovatie en learning & development. Daarnaast werkt hij als parttime docent aan Nyenrode Business Universiteit voor auditgerelateerde vakken. Tot slot is Versteijlen betrokken bij de NBA-werkgroep Accounttech (Taskforce Datadriven Auditing) om te onderzoeken hoe we het gebruik van data analytics bij de accountantscontrole verder kunnen verbeteren.

De grootste uitdagingen in innovatie binnen audit

Luc Versteijlen: “Mijn grootste uitdaging bij de transformatie naar een meer datagedreven auditmethodiek is de beschikbaarheid van data, maar ook de verandering in mindset, kennis en vertrouwen voor de auditprofessionals. Mijn doel is om het auditproces met kleine stapjes te veranderen, zonder het verplicht te stellen. Door op de werkvloer te leren, ervaringen tussen de teams en positieve verhalen te delen, veranderen mijn collega’s de manier waarop ze werken. Door ervoor te zorgen dat ook de methodologie wordt geüpdatet, voldoen we aan de internationale standaarden voor auditing.”

“Op onze weg naar het gebruik van steeds meer robotica en tools in de audit hebben we kleine stapjes tegelijk gezet. We zijn gestart met de transformatie van standaard bankbestanden (CAMT.053) en auditbestanden. Hierdoor raakten collega’s beter vertrouwd met een datagedreven auditaanpak. Na deze ontwikkeling hebben we besloten om robottooling te implementeren om het basisauditwerk te automatiseren. Tegenwoordig beschikken wij over verschillende tools die ons helpen de audit op een efficiënte manier uit te voeren. De toolings kunnen worden onderverdeeld in robottoolings en tools voor datatransformatie. Robotica is zeer nuttig bij gestandaardiseerd routinewerk. Zo wordt de wiskundige controle van jaarrekeningen nu gecontroleerd met behulp van DataSnipper. Dit betekent dat onze professionals meer tijd hebben om data-analyses uit te voeren. Doordat wij de datatransformatieprocessen hebben gestandaardiseerd, kunnen onze professionals direct aan de slag met de analyse.”

Breng jouw stem uit voor de Audit Awards

Het is mogelijk om tot 7 mei a.s. jouw stem uit te brengen voor de Audit Awards. Dat kan via https://www.auditawards.com/vote-datasnipper-audit-awards.