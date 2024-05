Een springplank voor je carrière als belastingadviseur

De wereld van belastingadvies is een boeiende en dynamische. Iemand die goed gedijt in deze wereld is Jay Brands, een enthousiaste belastingadviseur die zijn carrière een vliegende start gaf door de opleiding tot Register Belastingadviseur (RB) te volgen aan de RB Academy.

Jay Brands onthulde zijn motivatie: “Ik ben altijd op zoek naar persoonlijke ontwikkeling binnen mijn vakgebied. De diverse cursussen en vakken van de RB-opleiding hebben echt waarde toegevoegd aan mijn kennis en vaardigheden.” Een bijzonder hoogtepunt voor hem was de vaardigheidstrainingen van het debatinstituut, waar hij zijn onderhandelingsvaardigheden aanscherpte. Hij herinnert zich een specifiek moment waarbij hij met een medestudent tot een bevredigende overeenkomst kwam, wat hem een waardevolle les in compromissen opleverde.

Praktische kennis

Brands benadrukt de praktische kennis die hij tijdens de opleiding heeft opgedaan en de onschatbare steun van zijn medestudenten. Hij kijkt uit naar het helpen van het RB om een grote en actieve beroepsgroep te worden. Zijn advies aan toekomstige studenten: “Begin gewoon! Je krijgt direct praktische tools aangereikt die je kunt toepassen. En vergeet niet, je bouwt niet alleen aan je carrière, maar ook aan waardevolle vriendschappen binnen de branche.” Het lijkt erop dat Jay klaar is voor een glansrijke toekomst als belastingadviseur, gevuld met kennis, vaardigheden en een sterk netwerk met behulp van de RB Academy!

Wat is de RB Academy?

Onze RB Academy dicht het gat tussen theorie en praktijk. De Academy is zorgvuldig samengesteld om jou op te leiden tot een trusted advisor voor het mkb en leidt jou op tot belastingadviseur met de erkende RB-titel achter je naam. De Academy biedt jou de waardevolle combinatie van werken en leren. Alle kennis die je opdoet, is direct toepasbaar in de mkb-praktijk. Met de kennis en ervaring die je als student opdoet, verkrijg je een lidmaatschap dat professionaliteit erkent en stimuleert. Word ook een RB: een belastingadviseur die het vak bijhoudt en aanspreekbaar is op de kwaliteit van het werk dat geleverd wordt.

