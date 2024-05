Witlox VCS neemt MFL over

MFL Accountants en Fiscalisten uit Ulvenhout heeft zich per 1 april 2024 aangesloten bij Witlox VCS Accountants & Adviseurs. Dat meldt Witlox VCS op LinkedIn.

De kantoren gaan samen verder onder de naam Witlox VCS en beschikken over 135 medewerkers verspreid over Breda, Etten-Leur en Ulvenhout.

Het samengaan is ingegeven door de wens om meer schaalgrootte te creëren, melden de betrokken partijen: “Voor beide organisaties is het van belang voldoende schaalgrootte te hebben om te blijven innoveren in kwaliteit, ICT en nieuwe dienstverlening.”

De klanten van MFL kunnen ook in de toekomst terecht bij het huidige kantoor in Ulvenhout, meldt Witlox VCS. “Uiteraard kunnen ze gebruik maken van de aanvullende diensten die Witlox VCS kan leveren.”

Foto: LinkedIn-pagina Witlox VCS