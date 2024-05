Nomineren voor Jan Zweekhorst Award 2024

SRA reikt dit jaar opnieuw de Jan Zweekhorst Award uit aan een persoon of organisatie die zich met veel enthousiasme en bevlogenheid heeft ingezet voor de fiscale of accountancypraktijk. Een persoon of organisatie nomineren voor de award kan tot eind augustus.

SRA nodigt mensen van harte uit om kandidaten voor te dragen, meldt de netwerkorganisatie: “Kent u iemand of een organisatie die zich, in lijn met het gedachtegoed van Jan, binnen of buiten SRA onderscheidt op fiscaal of accountancygebied? Of in het bredere veld waarin de multidisciplinaire mkb-praktijken opereren? Dan kunt u die persoon of organisatie nomineren voor de Jan Zweekhorst Award 2024. U kunt tot eind augustus nomineren. Dat geldt voor SRA-leden en niet-SRA-leden. De Jan Zweekhorst Award staat voor verbinding, passie, inzet en maatschappelijke betrokkenheid en is er in 2021 gekomen na het veel te vroege overlijden van onze toenmalige voorzitter Jan Zweekhorst van SRA. Met de award gedenken we Jan, de man van de menselijke maat met een tomeloze energie en inzet, en zijn gedachtegoed.”

Wie kregen de award eerder?

Prof. dr. Leo Stevens, emeritus hoogleraar fiscale economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, kreeg vorig jaar de Jan Zweekhorst Award uitgereikt. Stevens behoeft geen introductie. In 2022 kreeg Willem van Wijngaarden de award. Van Wijngaarden heeft als oud-voorzitter van SRA, als oud-voorzitter van de Reviewcommissie van SRA en als oud-voorzitter van het NIVRA (nu NBA) over de jaren heen enorm veel werk verzet als het gaat om kwaliteitsverbetering, kennisdeling en belangenbehartiging voor de branche en de mkb-ondernemer. In 2021 was de award voor Paul Gorissen, voorheen landelijk coördinator van het SRA-convenant horizontaal toezicht bij de Belastingdienst. Gorissen was samen met Jan Zweekhorst een van de grondleggers en kartrekkers van horizontaal toezicht, waarbij ze geen uitdaging uit de weg gingen.

Uitreiking tijdens 35-jarig jubileumevent SRA

De Jan Zweekhorst Award wordt uitgereikt tijdens het 35-jarig jubileumevent van SRA op dinsdag 10 december 2024. Het event is alleen voor leden. Wij zullen spoedig met meer informatie over het jubileum komen.

Ga naar de site van SRA voor meer informatie over de criteria en de procedure voor de award. Daar vind je ook het aanmeldingsformulier voor de Jan Zweekhorst Award 2024.