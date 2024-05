Column | Kleine stapjes met een groot resultaat

Deze keer gaat mijn column over het veranderen van je gedrag. Voor het veranderen van gedrag is tijd nodig. Hoe werkt dat dan precies?

Je kunt de column ook beluisteren.

Ik vergelijk het veranderen van gedrag met leren lopen. Dat gaat letterlijk met vallen en opstaan. Eerst één stapje, daarna twee en na een langere tijd hoef je er helemaal niet meer over na te denken. De eerste keer is spannend. De tweede keer gaat al makkelijker en de volgende keren gaat het als vanzelf. Natuurlijk gaat het niet altijd in drie stappen. Er zijn soms meerdere stappen nodig.

Er zijn momenten dat je je ineens realiseert dat je iets anders wil doen dan je altijd deed. Denk bijvoorbeeld aan:

Meer tijd voor jezelf nemen.

Een goede balans tussen werk en privé organiseren.

Je planning niet (laten) verstoren.

Afscheid nemen van bepaalde teams/klanten.

Tijdig hulp vragen, zodat je je kunt focussen op dat wat jij leuk en belangrijk vindt

Lef en verandering

Om iets anders te gaan doen is lef nodig en een verandering van datgene dat je tot nu toe hebt gedaan.

Breng voor jezelf het volgende in kaart:

Waarom wil je die verandering?

Wat gaat het jou brengen?

Hoe zou het voor je zijn als het lukt?

Welk gevoel geeft dat jou?

Ga hierna op zoek naar kleine acties om dit te realiseren. Waarom klein? Gewoonweg omdat het dan behapbaar is.

Uit ervaring weet ik dat een verandering echt niet van de ene op de andere dag lukt. Het vergt doorzettingsvermogen en stilstaan bij de kleinste successen die je boekt.

Waarom is het zo belangrijk kleine successen te vieren?

Kleine successen maken jou ervan bewust dat het nieuwe gedrag succesvol is. De perfecte motivator om het nogmaals te doen. Ieder volgend klein succesje draagt bij aan het grotere geheel. Het doel dat jij graag wil bereiken!

Hierna stel je weer nieuwe doelen en ook die pak je op in kleine stappen. Weet je nog het leren lopen? Dat begon ook met kleine stapjes. Het werkt echt.

Van welke verandering zou jij heel gelukkig worden? Wat houd je tegen ermee aan de slag te gaan?

Ik ben Martine Cranendonk en begeleid (aankomend) accountants naar meer zelfvertrouwen. Ik ben ervan overtuigd dat als we meer verhalen met elkaar delen dat spreken over onderwerpen als durven, grenzen aangeven en hulp vragen normaal gaan worden. Dit is ook de reden dat ik ben gestart met de podcast ‘LOOTS praat met…’.

