1,48% groei in omzet per fte in eerste kwartaal 2024 voor accountancykantoren

De omzet per fte van accountants- en administratiekantoren (5-100 fte) is het afgelopen kwartaal gestegen. In de periode april 2023 tot en met maart 2024 was de omzet per fte gemiddeld € 125.588,20. Dat is bijna € 2.000 meer dan in de periode januari 2023 tot en met december 2023, toen de omzet per fte gemiddeld op € 123.760,46 lag.

Dat blijkt uit het Accountancy Benchmark Report van softwarebedrijf Simplicate. Het rapport is gebaseerd op onderzoek onder ruim 400 kantoren in Nederland met 5 tot 100 fte. De groei in omzet per fte is deels te verklaren door het gestegen uurtarief: die groeide in dezelfde periode van € 96,55 naar € 97,38.

Kleine kantoren doen het goed: slechts € 2.000 minder omzet per fte

De omzet per fte laat de gemiddelde jaaropbrengst zien per medewerker op basis van een voltijd dienstverband. Dit is inclusief de geregistreerde inkoopkosten op opdrachten. De gemiddelde omzet is als volgt berekend:

Omzet per fte = gefactureerde jaaromzet / totaal aantal fte

De gemiddelde omzet per fte van kantoren ligt voor kleine (<10 fte) en grote kantoren (20-100 fte) erg dicht bij elkaar: kleine kantoren behalen slechts € 2.000 minder omzet dan grote kantoren (respectievelijk € 125.490 en € 127.559). Een mogelijke reden daarvoor is dat kleinere kantoren gemiddeld een hogere productiviteit hebben, maar ook een lager uurtarief rekenen.

In het Accountancy Benchmark Report (pdf) wordt onder meer ook een analyse gegeven van de gemiddelde productiviteit en uurtarieven van accountants- en administratiekantoren.