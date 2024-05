Automatiseren van routinetaken met Power Automate: zo doe je dat

Dagelijkse taken zoals factureren, data verzamelen en rapportages maken kunnen behoorlijk wat tijd opslokken. Gelukkig bestaat er een tool die al deze processen voor jouw accountantskantoor kan stroomlijnen en automatiseren: Power Automate van Microsoft. In deze blog gaan we dieper in op hoe je die terugkerende taken kunt automatiseren met Power Automate.

Power Automate, vroeger bekend als Microsoft Flow, maakt het mogelijk om repetitieve taken en processen te automatiseren, zónder dat je een code-expert hoeft te zijn. Met deze tool maak je workflows die automatisch gegevens verzamelen, communiceren met andere apps en veelvoorkomende taken uitvoeren.

Hoe ziet werken met Power Automate eruit in de praktijk?

Stel je voor, je bent een accountant die belastingaangiften voor verschillende mkb-klanten beheert. Elke klant heeft zijn eigen wirwar van inkomsten en uitgaven, en het verzamelen en organiseren van al die documenten is een tijdrovende en foutgevoelige klus.

Power Automate sluit daar perfect op aan. Met deze tool kun je een gestroomlijnde workflow opzetten die je werk een stuk makkelijker maakt, lees hier hoe:

Automatische documentverzameling: Binnen een handomdraai stel je een workflow in die automatisch financiële documenten (zoals facturen, bonnen en bankafschriften) die klanten maandelijks sturen, herkend. Deze tool haalt de belangrijke bijlagen eruit en bewaart ze in een vooraf ingestelde map in de Cloud, zoals bijvoorbeeld Microsoft SharePoint. Dataextractie uit documenten: Voor pdf bestanden en andere bestandsformaten maak je gebruik van een geautomatiseerde flow, geïntegreerd met tools zoals Microsoft AI Builder. Deze slimme tool haalt belangrijke informatie op zoals transactiedata, bedragen en belastingdetails. Consolidatie van gegevens: Alle opgehaalde informatie wordt automatisch in een centrale database of een Excel-spreadsheet geplaatst. Je kunt deze data vervolgens gebruiken om voorbereidingen voor de belastingaangifte te treffen, inclusief het berekenen van aftrekposten en verplichtingen. Automatische herinneringen en controlelijsten: Met Power Automate worden automatisch herinneringen gestuurd naar klanten om ontbrekende documenten aan te leveren. Ook maakt het systeem controlelijsten accountants om de voortgang te bewaken en geen enkel detail over het hoofd te zien.

Deze geautomatiseerde aanpak zorgt voor een gestroomlijnd proces. De nauwkeurigheid gaat omhoog en de tijd die je besteedt aan belastingvoorbereiding? Die gaat omlaag. Je kunt sneller reageren op klantvragen en meer tijd besteden aan advieswerk – klanttevredenheid verzekerd!

Stappenplan voor het automatiseren van routinetaken

Denk je misschien: ‘Dat klinkt goed, maar hoe begin ik eraan zonder IT-afdeling?’

Maak je geen zorgen!

IT’s Possible maakt het simpel om te starten met Power Automate en begeleid je in het proces. We hebben een uitgebreid stappenplan voor accountantskantoren ontwikkeld, zodat elk kantoor zonder gedoe aan de slag kan gaan met Power Automate.

Power Automate heeft zich al bewezen in tal van accountantskantoren. Wil je ook meer efficiëntie en foutloos werken door processen te vereenvoudigen? Dan is dit zeker iets voor jou. Bij IT’s Possible bieden we een stapsgewijze aanpak, van introductie tot implementatie en optimalisatie. Meer weten? Lees verder voor het volledige stappenplan.