Jeroen Baake en Marco Herder nieuwe directieleden De Jong & Laan

Deze benoemingen volgen op het besluit afgelopen jaar om op zoek te gaan naar een nieuwe directie die breder is van samenstelling en met passende ervaring in het leiden van een sterk groeiende en moderne partnerorganisatie. Beide nieuwe directieleden zijn al door de AFM op betrouwbaarheid getoetst.



De Jong & Laan heeft voor het eerst naast interne kandidaten ook externe kandidaten meegenomen in de selectie voor de opvolging van de huidige directie. Naar verwachting zal de volledige nieuwe directie binnenkort compleet zijn. Vanzelfsprekend blijft de zeggenschap over de controleplichtige activiteiten bij de accountants hierbij altijd geborgd.

De huidige directie (Marco Lokhorst, Roland Ogink en Horst in ‘t Veld) zal per 1 juli 2024 de taken als bestuurder van de Jong & Laan overdragen aan Jeroen Baake en Marco Herder.